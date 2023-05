Baierdorfer trauern um Georg Hanek

Die HOG Baierdorf trauert um ihren Vorsitzenden Georg Hanek, der nach schwerer Krankheit am 18. April im Alter von 75 Jahren in Nürnberg verstorben ist.

Georg Hanek auf seiner letzten Reise in Italien, 2022. Foto: privat

Die Baierdorfer Gemeinschaft verliert einen Vorsitzenden, dessen Arbeit von Engagement, Hilfsbereitschaft und Zuverlässigkeit geprägt war. Er übernahm den Vorsitz im Jahr 1999 von dem langjährigen Vorsitzenden Martin Hanek und übte dieses Amt mit Unterstützung von den Stellvertretern Johann Gondosch und Johann Schlecht bis zu seinem Tode aus. In dieser Zeit hat die Heimatortsgemeinschaft sieben Treffen organisiert mit verschiedenen Themen: Präsentation der Baierdorfer Tracht, Sticken, Stricken und Nähen, 30 Jahre Flucht und Vertreibung, Leben und Arbeit in Baierdorf, Volkstanz in Baierdorf, Backen und Kochen der Baierdorfer früher und heute, Gestickte Sprüche aus Siebenbürgen. Jedes Treffen endete um Mitternacht mit dem gemeinsamen Singen von Liedern, die wir aus Baierdorf kannten.Georg Hanek wurde am 5. November 1947 in Baierdorf geboren. Von 1968 bis 1971 war er Lehrer zuerst im rumänischen Gebirgsdorf Bistriţa Bârgăului und danach am Deutschen Gymnasium in Bistritz. Als Mathematik- und Physiklehrer war er bei den Schülern und Kollegen sehr beliebt. Er konnte ganz schnell verzeihen und glaubte immer an das Gute im Menschen. Er hat die Kinder nie bestraft oder unter Druck gesetzt, sondern immer auf die eigene Vernunft gehofft.In Deutschland war er von 1980 bis 1987 Personalleiter bei einer Großbäckerei in Großgründlach. Seit 1988 war er zuerst Personalleiter, danach Finanzleiter und Vermögensverwalter beim Autohaus Feser in Schwabach bis zur Rente 2019. In dieser Zeit war er auch Geschäftsführer der Uwe Feser Kinderstiftung, wo er Kindern, die Probleme hatten oder behindert waren, helfen konnte – das war ihm ein großes Anliegen. Er selbst musste als Kind und Jugendlicher viel entbehren. Die Arbeit als Finanzleiter bei einem der größten Autohäuser in der Region machte ihm viel Freude und brachte auch Erfolge. Er hatte einen Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen, die zur guten Zusammenarbeit bereit waren, und Freunde, auf die er sich verlassen konnte, denen er auch gerecht zu werden versuchte. Er war immer zufrieden mit dem, was er hatte und selbst erarbeitet hatte.„Georg war uns ein guter Freund, wir hatten gute und schlechte Zeiten, haben auch viel Blödsinn gemacht und bekamen dafür auch manchmal Ärger, doch unsere Freundschaft ging nie zu Bruch“, schreiben seine beiden Stellvertreter Gondosch und Schlecht. Über seine schwere Krankheit, die vor drei Jahren diagnostiziert wurde, wollte er nie sprechen. Als er merkte, dass der Tod nahe war, nahm er in seiner Wohnung Abschied von Sohn, Schwiegertochter, seinen über alles geliebten Enkelkindern und von Gertrud, die die größte Hilfe gewesen ist, die man sich in der Stunde des Leidens vorstellen kann.Georg Hanek ist am 18. April 2023 in Nürnberg, liebevoll begleitet von seiner Ehefrau und seinem Sohn, nach schwerer Krankheit verstorben. Wir nehmen schweren Herzens Abschied von ihm, doch in unseren Gedanken und Erinnerungen wird er weiterleben.

Der Vorstand