Pretaier trauern um Hans Karl Moyrer

m 31. Juli haben wir auf dem Südfriedhof Bayreuth Abschied genommen vom Ehrenvorsitzenden der HOG Pretai e.V. Hans (Moyki) Moyrer.

Hans Karl Moyrer (1936-2025) Geboren am 29. Juli 1936 in Schäßburg und dort auch aufgewachsen, kam er als junger Lehrer mit seiner Frau Pauline nach Pretai um dort an der deutschen Schule zu lehren. Hier prägte er über viele Jahre hinweg Generationen junger Menschen. Er machte es möglich, dass auch aus der Nachbargemeinde Tobsdorf Kinder die deutsche Schule in Pretai besuchen konnten. Pretai wurde zu seinem Heimatort, wo auch seine drei Kinder geboren wurden.



Er belebte die kulturelle Gemeinschaft in Pretai durch sein Wirken beim Kinderfest „Blasi“ und beim Kronenfest. Ein großes Verdienst von Moyki war die Gründung des deutschen Theaters, das durch seine Leitung in vielen Ortschaften Siebenbürgens bekannt war.



Nachdem die Familie Rumänien verlassen hatte und ihre neue Heimat in Deutschland fand, zeigte sich sein unermüdlicher Einsatz für die Gemeinschaft der Petraier. Im Oktober 1984 gründete er mit anderen Gleichgesinnten die Heimatortsgemeinschaft Pretai e.V. Als ehemaliger Vorsitzender der HOG Pretai hat er über 20 Jahre hinweg Verantwortung übernommen. Es war ihm wichtig, dass unsere Heimatortsgemeinschaft Pretai dem HOG-Verband der Siebenbürger Sachsen angehört.



Bei unseren Heimattreffen hat er in seinen Festreden darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, nicht nur im Hier und Jetzt zu leben und die Zukunft zu planen, sondern auch unsere Wurzeln nicht zu vergessen, die in Pretai sind.



Hans Moyrer durfte sich an vier Enkeln und einem Urenkel erfreuen, auch wenn die letzten Jahre durch Krankheit geprägt waren. Am 27. Juli ist er im Kreis seiner Familie verstorben. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und allen, die ihm nahestanden.



