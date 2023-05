Vereinsgründung HOG Großpold e.V.

Am 22. April lud der Vorstand der Heimatortsgemeinschaft Großpold (kurz HOG) zu einem historischen Ereignis ein. Am Nachmittag trafen sich einige interessierte Großpolder zur Gründungsversammlung des Vereins im Gemeindehaus der Erlöserkirche in Augsburg. Dort wurde nach einer kurzen Begrüßung der rund 40 Gäste durch die HOG-Vorsitzende Elisabeth Schmid die Grußbotschaft von der Evangelischen Landeskirche vorgelesen, die u.a. auch die Wichtigkeit solcher Veranstaltungen hervorhebt.

Der Vorstand der HOG Großpold e.V., von links: Elisabeth Schmid (Vorsitzende), Kerstin Glatz, Andrea Glatz, Monika Bottesch, Georg Kramer, Hans Klusch, Christa Wandschneider, Elke Lutsch, Heike Schunn, Jonas Nietsch. Foto: Irene Sonnleitner

Bereits während der Einleitungsworte hatten alle die Gelegenheit, sich die köstlichen und zum Teil traditionellen siebenbürgischen Kuchen schmecken zu lassen. Danach wurden die Vereinssatzung in Kürze vorgetragen und die Vorteile der Gründung des Vereins gegenüber der bisherigen Organisationsform erläutert. Offene Fragen wie zum Beispiel die zukünftige Tätigkeit des Vereins vor Ort in Großpold und die Zusammenarbeit mit dem dortigen Presbyterium wurden besprochen. Die Anwesenden stimmten einstimmig für die Annahme der Satzung, die man sich bereits seit Veröffentlichung der Einladung zur Gründungsversammlung vorab zur Durchsicht anfordern konnte.Christa Wandschneider, die ehemalige und langjährige Vorsitzende der HOG Großpold, begrüßte die Entscheidung zur Vereinsgründung sehr und richtete einige Worte an die Gäste, bevor sie anschließend die Wahlleitung übernahm. Alle stimmten für eine offene Wahl, bei der jeweils mit eindeutiger Mehrheit Elisabeth Schmid zur 1. Vorsitzenden, Georg Kramer zum stellvertretenden Vorsitzenden, Kerstin Glatz zur Kassenwartin, Monika Bottesch zur Schriftführerin, Heike Schunn, Andrea Glatz, Jonas Nietsch und Hans Klusch zum erweiterten Vorstand gewählt wurden. Elke Lutsch und Christa Wandschneider wurden als Kassenprüferinnen vorschlagen und durch die Wahl bestätigt. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewählten und viel Erfolg bei der gemeinsamen Arbeit im neu gegründeten Verein.Einen herzlichen Dank an dieser Stelle an Edda Reiter-Katein, die sich seit 2018 in der HOG Großpold engagierte und das Protokoll der Gründungsversammlung an diesem Tag als Abschluss ihrer Tätigkeit übernahm.Alle Gründungsmitglieder durften selbstverständlich die Satzung des HOG Großpold e.V. unterschreiben und das bereitgestellte Mitgliedsformular ausfüllen.Im Anschluss begann der gemütliche Teil des Abends. Es wurde ein reichliches Büfett der mitgebrachten Leckereien aufgebaut und spätestens beim Biss in den lauwarmen Speckhanklich kamen bei den vertrauten musikalischen Klängen von Ralf Piringer und Maxi Nuss Erinnerungen und ein Hauch „Großpold-Gefühl“ in Augsburg auf.Ein herzliches Dankeschön an alle, die maßgeblich an den Vorbereitungen zu dieser Veranstaltung mitgewirkt haben, an alle, die uns kulinarisch verwöhnt haben, und an unsere treuen Musiker fürs Stimmungmachen, so dass zum Schluss auch noch das Tanzbein geschwungen wurde. Nit los di eh!

Monika Bottesch, Elisabeth Schmid