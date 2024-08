Zeiden macht den Anfang: Erste siebenbürgische Wortschatz-App ist online

Immer wieder taucht zurecht die Frage auf: Wie lässt sich siebenbürgisch-sächsisches Brauchtum in die Zukunft hinüberretten? Und wie kann man die junge Generation mit Traditionsthemen erreichen? Einen sehr gelungenen Ansatz hat nun Ralf Kahler von der Zeidner Nachbarschaft gefunden. Er hat das zweibändige, mehrere hundert Seiten umfassende Wörterbuch der siebenbürgisch-sächsischen Mundart – in Zeidner Dialekt – digital als Wortschatz-App umgesetzt.

Über 11000 sächsische Wörter sind in der Wortschatz-App ins Deutsche übersetzt. Und man kann jedes Wort hören, wie es richtig ausgesprochen wird.

Hans Wenzel hat jahrzehntelang siebenbürgisch-sächsische Wörter im Zeidner Dialekt gesammelt, aufgeschrieben, dokumentiert, sogar bei einigen Wörtern Unterschiede ausgemacht, wie man sie auf dem „unteren“ und „oberen“ Markt in Zeiden gesprochen hatte. Erschienen sind die beiden Bände 2006 und 2014 im Rahmen der Zeidner Denkwürdigkeiten unter dem Titel „Åondárm Záoednár Biárech – Záoednár Riádánsuárt (Unter dem Zeidner Berg – Zeidner Redensart) – Zeidner Wortschatz“. Wenzel schaffte es, genau 11477 Wörter zu katalogisieren und ins Deutsche zu übersetzen.Und bevor sie irgendwo verstauben und die Bände in Vergessenheit geraten, kam der Informatiker Ralf Kahler auf die Idee, dieses Wörterbuch im ersten Schritt digital zu erfassen, im zweiten Schritt eine App daraus zu entwickeln – mit einem großen Vorteil: Jedes Wort wird anhand von Beispielsätzen zusätzlich erläutert, so dass der Nutzer ein Gefühl für die (Aus)Sprache erhält. Folgende Zeidnerinnen und Zeidner haben geholfen, in mühsamer Detailarbeit die über 11000 Einträge mit Beispielsätzen lebendig zu gestalten: Senta Hamlescher (geborene Depner), Beate Schell (geborene Wenzel), Annette Königes, Heiner Aescht und Benno Hermannstädter. Herausgekommen ist ein einzigartiges Dokument, das die siebenbürgisch-sächsische Mundart am Beispiel des Zeidner Dialektes in besonderer Weise erfasst. Vielleicht findet diese App weitere Nachahmer in den Reihen der Sprachforscher anderer HOGs.Auf den Punkt gebracht ermöglicht die Zeidner Wortschatz-App: die zeidnerische Aussprache zu jedem der 11477 Einträge zu hören; nach deutschen oder zeidnerischen Wörtern oder Teilwörtern per Schrift oder Sprache zu suchen; einfach durch die Bedienoberfläche auf einem Rechner oder Smartphone zu navigieren, eine Bedienanleitung und Online-Hilfe ist eingebaut.Die App ist geeignet für Rechner mit Windows, Mac-OS, Linux sowie für Mobilgeräte mit Android oder IOS. Sie benötigt eine Internetverbindung und einen modernen Browser, der Betrieb im WLAN wird empfohlen. Die App ist über die Homepage der Zeidner Nachbarschaft www.zeiden.de (Menüpunkt Service) oder über die Homepage https://ergeka.de/apps/ZeidnerWortschatz/ zu erreichen.

Hans Königes