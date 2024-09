Einladung zur Fachtagung für HOG-Vertreter und Interessierte in Bad Kissingen

Die Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Verband der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften e.V. vom 18. bis 20. Oktober 2024 die zur Tradition gewordene alljährliche Fachtagung.

Gruppenbild mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen der HOG-Fachtagung 2023 im "Heiligenhof" in Bad Kissingen. Foto: Lukas Geddert

Das Thema dieses Jahres „Bewährtes und Neues in den Siebenbürgischen HOGs – Nachbarschaften, Aufgaben, Arbeitsweisen“ soll Raum bieten für Erfahrungsaustausch und Berichte über die jüngsten Ereignisse in der Heimat, aber auch als Ideengeber für anstehende Aktivitäten genutzt werden. Namhafte Referenten aus Deutschland und aus Siebenbürgen und ausgewiesene Fachleute konnten gewonnen werden. Das detaillierte Programm finden Sie weiter unten auf dieser Webseite, sie können es aber auch bei den Veranstaltern anfordern oder auf deren Homepage einsehen. Eine Förderung der Veranstaltung durch das Bundesministerium des Inneren und für Heimat wurde beantragt.Anmeldungen auf den zur Verfügung gestellten Vordrucken des Heiligenhofs bitte bis 8. Oktober per Fax oder E-Mail einsenden an: info [ät] heiligenhof.de und vorstand [ät] siebenbuerger-sachsen-hog.de. Die Tagungskosten betragen 93,90 Euro im Doppelzimmer bzw. 113,90 Euro im Einzelzimmer (nur in begrenzter Zahl verfügbar).Neben den Berichten über Aktivitäten der Heimatortsgemeinschaften in den vergangenen Monaten nachfolgend noch ein paar Auszüge von Vorträgen aus dem Tagungsprogramm: Horst Göbbel: „Schlussfolgerungen zu den 80 Jahren seit der Flucht aus Nord-Siebenbürgen“; Andrea Glatz: „Aufgaben/Arbeitsweisen der SJD – Bewährtes und Neues – was tun, um die Jugend mehr zu fördern?“; Dr. Stefan Măzgăreanu: „Der Siebenbürgisch-Sächsische Kulturrat e.V. – Struktur, Aufgaben und Tätigkeit im Wandel der Zeit“; RA Heinz Herberth: „Gesetzliche Änderungen und deren Auswirkungen auf die Arbeit in den HOGs“.Dateien zum Herunterladen: