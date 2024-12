Nordsiebenbürger Fotoshooting

Die häufigen Treffen im Rahmen des heurigen Gedenkens 80 Jahre seit der Evakuierung der Nordsiebenbürger Sachsen im Herbst 1944 führten unter anderem auch zum Wunsch, die Nordsiebenbürger Festtagstracht anzuziehen und uns bei einem gemütlichen Beisammensein professionell fotografieren zu lassen.

Nösner in voller Pracht. Foto: Jürgen Friedrich

Die Idee stammt von Annemarie Wagner. Sie trommelte uns für Sonntag, den 24. November, zum Gesellschaftshaus Gartenstadt in Nürnberg zu einem Fotoshooting zusammen. Anwesend waren rund 60 Trachtenträger. Diesmal wurde nicht getanzt, diesmal wurde lediglich der Freude Raum gegeben, uns in den wunderbaren Nordsiebenbürger Festtagstrachten fotografieren zu lassen. Im Grunde genommen ist dies auch eine echte Dokumentation der nordsiebenbürgischen Trachtenvielfalt, bedenkt man, dass von den Kindern bis zu den älteren Semestern, Jungen und Mädchen, Jugendliche und Senioren beiderlei Geschlechts daran teilnahmen.Es tut ganz einfach gut, sich ­einmal komplett auf die Tracht zu konzentrieren und in den Fotos das freudige Zusammengehen und Zusammensein zu empfinden. Wir wollen damit unseren Familienmitgliedern und unseren Freunden Mut machen, die Freude des Tragens der Festtagstracht mitzuerleben. Ebenso kann eine solche Aktion auch weiteren Freunden aus südsiebenbürgischen Bezirken oder Heimatortsgemeinschaften als eine Art Beispiel dienen. Liebe Annemarie, du hast es wieder geschafft, uns Nordsiebenbürger so richtig in Szene zu setzen. Wir danken dir ebenso wie unserem Fotografen Jürgen Friedrich.

Horst Göbbel