19. Februar 2025

Heimatgemeinschaft der Hermannstädter organisiert Rumänienreise

Die traditionell von der Heimatgemeinschaft der Hermannstädter (HdH) organisierte Reise nach der Begegnung auf dem Huetplatz i Hermannstadt findet vom 12.-18. Mai 2025 statt. Nachfolgend finden Sie das Programm.

1. Tag, 12. Mai: Start aus Hermannstadt. Fahrt nach Dobring und Besichtigung der Kirchenburg; Weiterfahrt nach Kelling und Besichtigung der Gräfenburg; Besuch des Geburtshauses des rumänischen Schriftstellers Lucian Blaga in Lancrăm; Halt in Mühlbach zur Besichtigung der evangelischen Kirche und des Friedhofs; Abendessen im Hotel; eine Übernachtung in Eisenmarkt



2. Tag, 13. Mai: Besuch der Burg in Eisenmarkt; Fahrt nach Deva und Besuch der Burg in Deva; Besichtigung der dakischen Festung Sarmizegetusa Regia; Weinprobe und Abendessen beim Weingut Recaș; zwei Übernachtungen in Temeswar



3. Tag, 14. Mai: Stadtrundgang in Temeswar; Fahrt nach Lenauheim und Besuch des Geburtshauses von Nikolaus Lenau; Abendessen; Besuch eines deutschen Theaterstückes oder einer Oper



4. Tag, 15. Mai: Fahrt nach Oraviţa und Fahrt mit dem Zug nach Anina; Fahrt mit dem Bus zum Wasserfall Bigăr; Halt in Toplitz um die Wassermühlen zu besichtigen; Weiterfahrt nach Orşova; Bootsausflug zur Statue des Decebalus; Abendessen; eine Übernachtung in der Nähe von Orşova



5. Tag, 16. Mai: Frühes Mittagessen bei La Cetate von Mircea Dinescu; Stadtrundgang in Craiova; am Abend Besuch eines Konzertes; eine Übernachtung in Craiova



6. Tag, 17. Mai: Fahrt nach Târgu Jiu und Besichtigung des Brăncuşi-Ensembles; Besuch einer der ältesten Kirchen Rumäniens in Densuş/Demsdorf; Ankunft in Sibiel und Abendessen bei einer rumänischen Familie; Weiterfahrt nach Hermannstadt und Übernachtung



7. Tag, 18. Mai: Besuch des Gottesdienstes in Rothberg mit Eginald Schlattner



Vielfalt ist wie auch bei den vorhergehenden Reisen das Motto, um dadurch eine Einheit entstehen zu lassen. Kultur und Natur ergänzen sich. Licht und auch Schattenseiten vervollständigen das Bild als Ganzes. Wir werden Kunst in all ihren Facetten erleben, einschließlich der kulinarischen Kunst. Und auch die Unterhaltung kommt nicht zu kurz. Wenn Sie dabei sein möchten, melden Sie sich bitte bei Dagmar Zink, Telefon: (09 51) 9 17 84 83, oder per Mail: heimatbotemail [ät] web.de verbindlich an. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind!

Schlagwörter: Heimatgemeinschaft, HDH, Reise

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.