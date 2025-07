7. Juli 2025

Stolzenburger beim Heimattag in Dinkelsbühl sehr gut vertreten

Beim Trachtenumzug am Pfingstsonntag in Dinkelsbühl waren die Stolzenburger Trachtenträger – so zahlreich wie noch nie – mit allen Generationen vertreten. Die strengen, althergebrachten Trachten-Vorschriften beachtend, die nach Geschlecht, Alter, Stand, Jahreszeit und Anlass unterscheiden, haben es sich die 56 Teilnehmer nicht nehmen lassen, die attraktive und kleidsame Stolzenburger Tracht auch dieses Mal der Allgemeinheit zu präsentieren.

Stolzenburger beim Trachtenumzug 2025 in Dinkelsbühl. Foto: Gerhardt Thal Den trüben Wetterprognosen zum Trotz gesellten sich zu den üblichen „Getreuen“ viele neue Gesichter, erfreulicherweise diesmal viele Jugendliche. „Anfangs sind wir einfach mitgelaufen, weil uns unsere Tante gerufen hat. Inzwischen sind wir gern dabei, denn es ist uns bewusst, wie wichtig es ist, diese schöne Tradition weiterzuführen …“, so die Stimme eines Gruißknejchts. Bemerkenswert ist, dass auch Freunde und Bekannte ohne Stolzenburger Wurzeln bei diesem Ereignis mitmachen und dazugehören möchten.



Kulturreferentin Monika Schuster kann auf ihre Truppe stolz sein. Besonderer Blickfang war ein Kinderpaar, das, selbstverständlich ebenfalls in Tracht „angetan", bequem im Bollerwagen unsere Gruppe anführte. Das drollige Pärchen schaffte es übrigens auch auf die Titelseite der Fränkischen Landeszeitung! Stolzenburger Kinderpaar in Dinkelsbühl. Foto: Dietfried Hallmen Herzlicher Dank gilt dem Förderverein Stolzenburg e.V., dessen Hauptaufgabe die Pflege und Erhaltung von Tradition und Brauchtum ist, für die gesamte Organisation sowie die Finanzierung des Festabzeichens.

Schlagwörter: Heimattag 2025, Stolzenburg, Trachtenumzug

