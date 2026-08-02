2. August 2026

Festtage in Siebenbürgen vom 7.-16. August

Vom Alten Land um Hermannstadt bis zum Harbachtal
Festtage in Siebenbürgen vom 7.-16. August: ...
Festtage in Siebenbürgen vom 7.-16. August: Übersicht der Ortschaften
Herzliche Einladung zu unseren Festtagen!

Hier der Flyer mit unseren Anliegen (pdf-Datei zum Herunterladen)

Die detaillierten aktualisierten Programme in den Ortschaften findet ihr ihr in der Leiste des Plakats auf der Webseite des HOG-Verbands:
https://hog-verband.de/programmuebersicht-festtage-im-august-2026

Wir freuen uns auf euch!

Das Orga-Team der Festtage


Schlagwörter: Hermannstadt, Harbachtal, Heimattreffen

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