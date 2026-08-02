2. August 2026
Festtage in Siebenbürgen vom 7.-16. August
Vom Alten Land um Hermannstadt bis zum Harbachtal
Herzliche Einladung zu unseren Festtagen!
Hier der Flyer mit unseren Anliegen (pdf-Datei zum Herunterladen)
Die detaillierten aktualisierten Programme in den Ortschaften findet ihr ihr in der Leiste des Plakats auf der Webseite des HOG-Verbands:
https://hog-verband.de/programmuebersicht-festtage-im-august-2026
Wir freuen uns auf euch!
Hier der Flyer mit unseren Anliegen (pdf-Datei zum Herunterladen)
Die detaillierten aktualisierten Programme in den Ortschaften findet ihr ihr in der Leiste des Plakats auf der Webseite des HOG-Verbands:
https://hog-verband.de/programmuebersicht-festtage-im-august-2026
Wir freuen uns auf euch!
Das Orga-Team der Festtage
Schlagwörter: Hermannstadt, Harbachtal, Heimattreffen
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