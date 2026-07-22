22. Juli 2026
Günstig in Hermannstadt übernachten: Schülerwohnheim steht in den Ferien als Gästehaus zur Verfügung
Hermannstadt – Ergänzend zur Gästehäuserliste (Folge 8 vom 19. Mai 2026, S. 13-14, siehe auch SbZ Online vom 25. Mai 2026) sei auf eine günstige Übernachtungsmöglichkeit in hingewiesen. Das landeskirchliche Schülerwohnheim „Dr. Ernst Weisenfeld“ in Hermannstadt, bekannt auch als das „Haus mit den Karyathiden“, mit seiner barocken Fassade, steht in den Ferienmonaten Juli und August auch als Gästehaus Interessenten zur Verfügung.
In den 13 bis 16 Wohnräumen können sich sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen mit bis zu 48 Teilnehmenden anmelden. Zu den Mahlzeiten lassen sich die gut ausgestattete Küche und der Speiseraum nutzen – oder alternativ: mittags die Kantine im Bischofspalais, und auf Anfrage das Frühstück. Die Unterkunft ist einfach, dafür preisgünstig und mitten im Herzen der Altstadt gelegen. Drei Zimmer mit sieben Betten haben solides Pensions- bzw. Herbergsniveau.
Weitere Informationen und Kontakt unter E-Mail: fleischergasse13@yahoo.com, Telefon: (0040-721) 336668.
Das Schülerwohnheim finden Sie in der Online-Datenbank der Gästehäuser unter der Kurz-URL www.siebenbuerger.de/go/1014U.
Weitere Informationen und Kontakt unter E-Mail: fleischergasse13@yahoo.com, Telefon: (0040-721) 336668.
Das Schülerwohnheim finden Sie in der Online-Datenbank der Gästehäuser unter der Kurz-URL www.siebenbuerger.de/go/1014U.
Schlagwörter: Gästehäuser, Schülerwohnheim, Hermannstadt
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