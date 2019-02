Holger Albrich neuer Bürgermeister in Sachsenheim

„Holger Albrich gewinnt auf Anhieb“, schrieb die örtliche Presse zur Wahl des neuen Bürgermeisters am 3. Februar 2019 in Sachsenheim. Der 48-jährige gebürtige Großsachsenheimer, Sohn siebenbürgischer Eltern, konnte sich bereits im ersten Wahlgang mit 54,6 % unter sieben Bewerbern souverän durchsetzen. Bürgermeister Horst Fiedler trat nach 16 Jahren nicht mehr zur Wahl an.

Der neue Bürgermeister Holger Albrich und seine Frau nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses am 3. Februar. Fotos: Lothar Makkens

Fest verankert im Sachsenheimer Kultur- und Vereinsleben: Der gewählte Bürgermeister Holger Albrich und die Leiter der örtlichen Musikkapelle. Foto: Lothar Makkens

Holger Albrich ist verheiratet und hat zwei Söhne. Er wird sein Amt am 1. Mai 2019 beginnen. Seine Mutter Gerhild, geborene Graef, ist Agnethlerin, sein verstorbener Vater Hans stammte aus Mardisch. Der neue Bürgermeister gehört selbstverständlich der Urzelnzunft Sachsenheim an und läuft mit seinen Söhnen regelmäßig am Urzelntag mit. Auch am 2. März 2019 wird er das tun, 2020 wird er uns Urzeln dann im „Anzug“ vor dem Rathaus empfangen. Darauf freuen wir uns heute schon. Auch ist er sportlich aktiv: Seit seiner Kindheit spielt er Tennis, nun ist er Erster Vorsitzender des Tennisclubs Großsachsenheim. Außerdem trainierte er an seinem bisherigen Wohnsitz Ludwigsburg die Fußballmannschaften seiner schulpflichtigen Kinder Philip und Lorenz.Für den gewählten Bürgermeister Holger Albrich geht ein Lebenstraum in Erfüllung, wie er im Wahlkampf immer wieder betonte, den er mit viel Herzblut und Engagement bestritten hat. Ob am Bahnhof zu früher Stunde oder an den Einkaufsmärkten fröstelnd am Samstagvormittag, in den Vereinen und Jugendtreffs – der Kandidat war präsent, kam mit den Bürgern ins Gespräch, hörte sich deren Anliegen, Sorgen und Nöte an, die gab es zuhauf. In den gut besuchten Versammlungen brachte er seine Ideen, Vorstellungen und Lösungsvorschläge mit Sachverstand und klaren Worten vor, die, wie man am Wahlergebnis erkennen kann, die Sachsenheimer mehrheitlich überzeugten.Holger Albrich blickt auf 20 Jahre Berufserfahrung als Volljurist in der öffentlichen Verwaltung zurück. Seine berufliche Laufbahn begann bei den Sozialkassen der deutschen Bauwirtschaft in Wiesbaden. Eine weitere Station war die Europäische Kommission in Brüssel. Hier arbeitete er im Bereich des europäischen Jugendmedienschutzes. Die letzten sechs Jahre war er im Ministerium für Soziales und Integration in Stuttgart tätig, unter anderem mit Fragen der Gleichstellung, Pflege, Gesundheitsversorgung beschäftigt, Bereiche, die für Gemeinden nicht unerheblich sind. „Ich weiß, wie man sich als Kommune im Land Gehör verschafft“, so Albrich.In der Tat warten auf ihn unzählige Aufgaben: Innenstadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Infrastruktur, Verkehr, Wohnbau, Kinderbetreuung und nicht zuletzt das Gemeinschaftsgefühl der sechs Stadtteile zu stärken. Wir Sachsenheimer wünschen unserem neuen Bürgermeister viel Schaffenskraft zum Wohle der Stadt und ihrer Bürger. Glückauf, Holger!

Hans Steilner