Vorbildlicher Einsatz für die Gemeinschaft: Langjähriger Vorsitzender Ernst Georg Schmidts starb in Heilbronn

Am 18. Februar 2019 ist der langjährige Vorsitzende der Kreisgruppe Heilbronn, Ernst Georg Schmidts, im Alter von 88 Jahren in seinem Haus in Heilbronn-Frankenbach für immer von uns gegangen.

Ernst Schmidts mit seiner Enkeltochter Julia Pfahl vor dem Honterusdenkmal in Kronstadt, 2011.

„Wenn ihr an mich denkt, seid nicht traurig,/ sondern habt den Mut, von mir zu erzählen./ Lasst mir einen Platz zwischen euch,/ so wie ich ihn im Leben hatte.“ Ernst Schmidts hatte einen Platz im Leben, er hatte einen Platz in seiner lieben privaten Familie aber auch einen besonderen Platz in unserer großen siebenbürgisch-sächsischen Familie, einer Gemeinschaft, mit der er sich schon immer sehr verbunden gefühlt hat.Am 2. Dezember 1930 in Weidenbach in Siebenbürgen geboren, wanderte er 1970 nach Deutschland aus und ließ sich in Heilbronn nieder. Im selben Jahr wurden Ilse und Ernst Schmidts Mitglied in der Landsmannschaft und Ernst fand sich schon bald im Vorstand unserer Kreisgruppe ein. Ein besonders langer, aktiver Weg sollte hier vor ihm liegen, denn 1975 übernahm er von seinem Vorgänger und Freund Erwin Etter den Vorsitz der Kreisgruppe Heilbronn, den er 26 Jahre lang innehatte, also knapp die Hälfte ihrer bisherigen Geschichte. Dabei erfüllte er sein Amt und seine Aufgaben stets mit viel Freude, persönlicher Hingabe und mustergültigem Verantwortungsbewusstsein.Eines seiner Steckenpferde war der Chor der Siebenbürger Sachsen. Gemeinsam mit Luise Markus und Helmut Müller mobilisierte er eine Gruppe sangesfreudiger Landsleute mit dem Ziel, siebenbürgisch-sächsisches Liedgut in der neuen Heimat weiter zu pflegen, vor allem aber auch den Landsleuten in der schwierigen Anfangssituation nach der Umsiedlung Geborgenheit in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Dieser Entschluss war die Geburtsstunde des bald 41-jährigen Liederkranzes der Siebenbürger Sachsen Heilbronn, welchem Ernst Schmidts bis zum Ende treu geblieben ist. Im Januar noch wohnte er, trotz hohen Kraftaufwands, den Chorproben und auch der Neujahrsfeier des Kreisgruppenvorstands bei.So wie wir alle hatten auch seine Sangesfreunde über die Jahre hinweg wiederholt die Gelegenheit, seine menschliche, freundliche Art, seine Energie, Hilfsbereitschaft und vor allem seine ruhige, immer ausgleichende und tolerante Haltung kennen und schätzen zu lernen.Nach den Höhepunkten seiner landsmannschaftlichen Tätigkeit befragt, stellte Ernst Schmidts in einem Interview anlässlich seines 80. Geburtstags ohne zu zögern fest: „Die Bauernhochzeit in Siebenbürgen“, das von Hannover bis Rosenheim 25 Mal aufgeführte Singspiel, mit dem die Kreisgruppe Heilbronn seinerzeit siebenbürgisch-sächsische Kulturgeschichte schrieb.Möglich war diese besondere Leistung nur durch Vereinsmitglieder mit ausgeprägter Liebe zu Heimat, Gemeinschaft und Tradition sowie fast grenzenloser und selbstloser Energie. Ilse und Ernst Schmidts gehörten dabei in die allererste Reihe. Ohne ihre Initiative und ihren gemeinsamen Einsatz wäre dieses Projekt nicht denkbar gewesen. Sie waren immer dabei, waren der Motor dieses Unternehmens und scheuten keine Mühe. Ilse Schmidts erstellte in unermüdlicher liebevoller Arbeit die beeindruckende Bühnenausstattung, aufwändige detailgetreue Requisiten und Kulissen und fertigte zahlreiche Trachtenteile. Ernst ging mit gutem Beispiel, auch physisch zupackend, voran, zog im Hintergrund die organisatorischen Fäden und hielt das komplizierte Gefüge der älteren und jüngeren Kulturgruppen mit diplomatischer Wertschätzung und erfahrenem Gespür zusammen.Er war seit jeher überzeugt davon, dass die jungen Siebenbürger Sachsen, als Deutsche siebenbürgischer Abstammung, den Wunsch hegten, bei voller beruflicher und gesellschaftlicher Integration in ihrer Freizeit ihren Wurzeln nachzuspüren, um zu wissen, woher sie bzw. ihre Vorfahren kommen, und dabei deren Traditionen am Leben erhalten, sie lieben und pflegen würden. In Heilbronn hat er selbst den Grundstein für diese Entwicklung gelegt. Die Verleihung mehrerer Urkunden sowie des Goldenen Ehrenwappens und nicht zuletzt die Ernennung zum Ehrenvorsitzenden der Kreisgruppe Heilbronn zeugen von der Anerkennung und Würdigung seiner außergewöhnlichen Leistungen für unseren Verband.Die Kreisgruppe und der Liederkranz der Siebenbürger Sachsen Heilbronn trauern mit seiner Familie um Ernst Schmidts, ein treues Mitglied unserer Gemeinschaft, einen Mann beispielhaften Verhaltens, einen hochgeschätzten Mentor und Kollegen. Wir werden ihm seinen Platz in unserer Mitte in würdevoller und dankbarer Erinnerung bewahren. Die Kreisgruppe Heilbronn verneigt sich vor ihrem Ehrenvorsitzenden Ernst Schmidts.

Ines Wenzel