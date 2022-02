Bleibende Verdienste um unsere Gemeinschaft: Gert Letz‘ Einsatz für das siebenbürgisch-sächsische Kulturgut

Die Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen trauert um Gert Letz, verdientes Vorstandsmitglied, der am 9. Januar in Geretsried verstorben ist. Unter tiefer Anteilnahme zahlreicher Familienangehöriger, Freunde und Bekannter wurde er am 19. Januar auf dem Waldfriedhof in Geretsried beigesetzt. Der 1935 in Schäßburg Geborene war als überzeugter und überzeugender Siebenbürger Sachse über Jahrzehnte nicht nur auf Kreisebene tätig.

Gert Letz wuchs zusammen mit seinen beiden Brüdern Herbert und Eckhart in Schäßburg auf, wo er sich sportlich im Handball und Eishockey betätigte. Nach dem Abitur studierte er in Kronstadt Maschinenbau und sammelte dort nach dem erfolgreichen Abschluss erste Berufserfahrungen. Seine 1961 geschlossene Ehe blieb kinderlos und wurde geschieden. Nach seiner Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland 1964 fand er eine Anstellung bei der Geretsrieder Firma Lorenz als Betriebsingenieur, wo er sich bis zum Eintreten in den Ruhestand beruflich verwirklichte. 1966 heiratete er die Lehrerin Maria Hientz. Aus dieser Ehe gingen zwei Kinder, Susanne und Thomas, hervor. Seine Ehefrau starb nach schwerer Krankheit vor zehn Jahren. Trost fand er bei seiner inzwischen mit drei Enkelkindern, Niklas, Leopold und Greta, größer gewordenen Familie.Gert Letz, seit 1965 Mitglied unserer Landsmannschaft, wurde in der Mitgliederversammlung der Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen am 21. Oktober 1985 in Geretsried als Museumsreferent in den Kreisvorstand gewählt. Während der siebziger Jahre legten Helmut Zeidner, Herta und Gerhard Christel sowie Kurt Leonhardt eine umfangreiche und wertvolle Kulturgutsammlung für eine siebenbürgisch-sächsische Abteilung im Geretsrieder Heimatmuseum an, das seit 1979 im Dachgeschoss des Rathauses untergebracht war. Gert Letz sah es als seine Aufgabe an, diese Sammlung kontinuierlich zu erweitern. Dank seiner Initiativen wurde dieses Kulturgut wesentlich vervollständigt. Er rief die Landsleute wiederholt dazu auf, mit Verlängerungen der Leihfristen der Objekte und mit neuen Gaben den Bestand des vielbeachteten Museums zu sichern und zu mehren. Gerd Letz war in das Gemeinschaftsleben der Kreisgruppe fest eingebunden. Er war immer voller Optimismus und ging seinen Aufgaben gewissenhaft nach.Sein fachkundiger Rat und sein fundiertes Wissen machten ihn zu einem geschätzten Mitstreiter, der von den Vertretern der anderen Landsmannschaften in den Vorstand des 1998 gegründeten Fördervereins Geretsrieder Heimatmuseum e.V. gewählt wurde. Als Gründungsmitglied und Schriftführer (bis 2006) prägte er diesen Verein und schaffte es immer wieder, uns, seine Landsleute, für die gemeinsame Sache zu begeistern und das Interesse daran wach zu halten. Durch seinen unermüdlichen Einsatz hat er Wege und Lösungen gefunden, um innerhalb des Vereins Meilensteine zu setzen. Gemeinsam mit einem Kollegen hatte er schon 1992 das Grobkonzept für ein zukünftiges Geretsrieder Museum entwickelt, das „grundsätzlich die wegweisenden Aspekte“ enthielt, wie Dr. Fuger, Oberkonservator der Landesstelle für nichtstaatliche Museen in Bayern, feststellte. Er erreichte auch, dass zwischen der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen – als einzige der vier am Museum beteiligten Landsmannschaften – und der Stadt Geretsried ein Vertrag zustande kam.Unvergessen ist sein Einsatz für die Belange dieser wertvollen Geretsrieder Kulturstätte u.a. als Mitglied der Arbeitsgruppe Museum, bestehend aus Stadträten und Vertretern des Fördervereins, wobei er sich u.a. für eine räumliche Museumserweiterung im Zusammenhang mit dem in den 90er Jahren geplanten Ausbau der Stadtbücherei stark machte. Am 4. Oktober 2013 wurde schließlich das neue Museum der Stadt Geretsried eröffnet, nachdem die landsmannschaftlichen Sammlungen in den neuen Räumlichkeiten untergebracht waren.Der Vorsitzende des Fördervereins Geretsrieder Heimatmuseum e.V. Helmut Hahn würdigt Gert Letz folgendermaßen: „In seiner ehrlichen, direkten, deutlichen, aber auch kompromissbereiten Art hatte er großen Anteil am Gelingen des jahrelangen Strebens um das Museum und den Erhalt der privaten landsmannschaftlichen Sammlungen.“Sein engagiertes Wirken in diesem Bereich machte ihn über die Grenzen der Kreisgruppe hinaus bekannt. So wurde er dank seiner breiten Fachkenntnis über die Sammlung von Kulturgegenständen und das Einrichten eines Heimatmuseums als Referent zu einer Tagung am 25. und 26. April 1992 eingeladen, die der Siebenbürgisch-Sächsische Kulturrat in Zusammenarbeit mit dem Haus des Deutschen Ostens München veranstaltete. Die Tagung „Sammeln und Bewahren – eine Aufgabe der Heimatortsgemeinschaften“ hatte unter der Leitung des damaligen Kulturratsvorsitzenden Prof. Walter König die künftigen Aufgaben der Heimatortsgemeinschaften im Fokus, insbesondere wurden Anleitungen zum Sammeln und Bewahren unserer Kulturgüter erarbeitet, um sie dann diesen zur Verfügung zu stellen.Für seine Verdienste wurde er im Rahmen der Mitgliederversammlung der Kreisgruppe am 29. März 2004 mit dem Goldenen Ehrenwappen des Verbandes geehrt. Anlässlich der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Kreisgruppe (13. und 14. Mai 2006) erhielt das Ehepaar Letz für seine damals über 40-jährige Mitgliedschaft die kreisgruppeneigene Ehrennadel mit Urkunde. Wir danken Gert Letz für seinen beispielhaften Einsatz zum Wohle unserer siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft und seiner Familie für die Unterstützung, die sie ihm dabei gegeben hat. Wir werden sein Lebenswerk stets in Erinnerung behalten und versuchen, es in seinem Sinne fortzuführen. Wir trauern um einen wertvollen Menschen, der uns mit seiner optimistischen, aufgeschlossenen Art fehlen wird. Unsere herzliche Anteilnahme gilt den Familienangehörigen.

Herta Daniel