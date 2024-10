Ein Leben für die Gemeinschaft: Sara Kroner zum 90. Geburtstag

In die Dorfgemeinschaft der Bulkescher wurde Sara Kroner am 17. September 1934 hineingeboren. Hier verbrachte sie ihre Kindheit und Jugend. Hier heiratete sie ihren Mann Michael (†2018). Eine Wende im Leben brachte die Ausreise nach Ingolstadt, wo die Familie recht schnell Anschluss fand. Bereits nach der Gründung des Chores der Kreisgruppe 1984 sang Sara Kroner bis zu seiner Auflösung 2016 mit. In der Theatergruppe spielte sie bis 2012 überzeugend jede ihr anvertraute Rolle.

Sara Kroner aus Ingolstadt wurde 90. Foto: privat

Die Frauengruppe I lag Sara Kroner besonders am Herzen, lange Jahre unterstützte sie in einem Team die Leiterin und Frauenreferentin Johanna Schuster nicht nur bei Kaffeenachmittagen, sondern auch bei vielfältigen Aktivitäten. 2009 bis 2020 übernahm Sara Kroner als Frauenreferentin die Leitung dieser Gruppe. Viele Ausflüge, Tagesfahrten, Handarbeits-Nachmittage, Feste, Besuch von Frauenreferententagungen fanden in dieser Zeit statt. „Wie näht man ein sächsisches Männerhemd?“ – Da wusste Sara Kroner bestens Bescheid, nicht wenige von ihr bestickte und genähte Hemden werden von den Männern und Jungen der Kreisgruppe getragen.Sie schrieb viele Gedichte, teils in unserer Mundart, die sie bei Treffen, aber auch bei den Kaffeenachmittagen gekonnt vorgetragen hat. Vorbildlich war Sara Kroners Engagement im Verein, ob es galt, Hanklich zu backen mit ihrer Gruppe, am Eingang bei vielen Veranstaltungen Gäste zu empfangen, das Vereinsheim zu verwalten und sauber zu halten oder Weihnachtspäckchen mit Team vorzubereiten, um nur einiges zu nennen. Sara Kroner war immer zur Stelle, wenn sie gebraucht wurde. Bei der Jahreshauptversammlung der Kreisgruppe im März 2011 wurde Sara Kroner für ihr vorbildliches Engagement das Goldene Ehrenwappen verliehen.Die Gemeinschaft, in die Sara Kroner hineingeboren wurde, hat sie geprägt, sie hat ihr Leben danach gerichtet und diese Werte weitergegeben. Nun verbringt Sara Kroner ihren Lebensabend in einer Seniorenresidenz in Ingolstadt und beteiligt sich weiterhin aktiv am Tagesgeschehen. Manfred Binder, Vorsitzender der Kreisgruppe, und Gerda Knall, Stellvertreterin und Kulturreferentin, überreichten Sara Kroner an ihrem 90. Geburtstag einen Blumenstrauß und überbrachten die besten Glück- und Segenswünsche.

Ingeborg Binder