Kommentare zum Artikel

1 • Katzken schrieb am 26.03.2018, 09:01 Uhr:

Sie brauchen sich nicht "verpflichtet" zu fühlen Herr Bergel!

Ich zitiere Ihre Wort:"Zum Beispiel: Die Grande Dame der Lyrik Rumäniens – und nicht nur – Ana Blandiana wird trotz ihrer Genialität in Deutschland so gut wie nicht registriert – anders als bei allen übrigen bedeutenden Kulturnationen. Das kommt einem Manko in der spirituellen deutschen Selbst- und Europawahrnehmung gleich und lässt Deutschland als Kulturprovinz erscheinen."

Also bei aller Achtung, das geht zu weit! Deutschland braucht keine Ana Blandiana und auch Ihre Beurteilung nicht.

Ich finde diesen Bericht in der Siebenbürgischen Zeitung so unpassend wie es nur möglich ist.Muss nun wieder verbal auf Deutschland "eingedroschen" werden? Und von wem? Was soll diese Hetzkampagne? Herr Bergel kann ruhig tun und lassen was ihm gut tut,aber verschont die Leser/innen der Siebenbürgischen Zeitung mit solchen Berichten,bitte !