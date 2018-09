1 • Katzken schrieb am 14.09.2018, 11:22 Uhr:

"Das Kreuz ist ein leises Symbol, es braucht Achtung statt PR“, meint die Siebenbürgerin."

Genau deshalb ist es wichtig, ein Kreuz an die Wand zu hängen in Schulen,öffentlichen Amtsstuben u.a.Es ist kein PR Gag, es ist ein Zeichen dafür, dass man Mut hat,sich zu seiner Religion zu bekennen und nicht aus Angst irgendwo in der Öffentlichkeit anzuecken, das Kreuz in der hintersten Schublade verstauben lässt.Das Kreuz brauch tAchtung ja, es braucht aber auch öffentliches Bekenntnis.

Wir , genau wir gebürtige Siebenbürger und unsere Kinder müssen uns in der Öffentlichkeit positiv bemerkbar machen, zu unseren Werten stehen und unsere Traditionen, unsere Religion, Sitten und Bräuche, im Rahmen der Möglichkeiten, zeigen ,leben, mitgestalten.

Wir dürfen uns nicht missmutig von der Politik in unserer neuen Heimat abwenden,weil uns Einiges enttäuscht hat.Wir müssen mit Gottvertrauen und in dem Bewußtsein , dass nur Mitwirken, Mitdenken und Mithandeln uns Türen öffnen, uns Teil der Gesellschaft hier in unserer neuen Heimat werden lassen.Nicht ängstlich bevormunden lassen,sondern unseren eigenen Verstand einschalten - der himmlische Vater schenkte uns diesen, nutzen wir ihn.



Beitrag am 14.09.2018, 11:25 Uhr von Katzken geändert.