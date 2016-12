Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland: Weihnachtsgruß 2016

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer der SJD, es ist wieder die Zeit im Jahr, in der wir zurückblicken und uns einen Moment zurücklehnen, um über die vergangenen Monate nachzudenken.

Die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) hat ein erfolgreiches und spannendes Jahr hinter sich. Und außerdem ein ganz besonderes. Denn das 30-jährige Bestehen der SJD war Haupttriebfeder bei vielen Veranstaltungen und Vorhaben. So haben wir es beispielsweise geschafft, uns noch ein bisschen mehr am Heimattag zu präsentieren und einen der bisher größten Volkstanzwettbewerbe zu feiern. Auch alle anderen mittlerweile traditionellen Veranstaltungen wie das Vorbereitungsseminar, der Frühlingsball und Herbstball sowie die Skifreizeit fanden einen guten Zuspruch unter den Mitgliedern und Freunden. Auf Landesebene führten die Landesjugendleitungen ihre Veranstaltungen und Projekte durch. Beim Jungsachsentag, dem höchsten Gremium der SJD, wurden wichtige Änderungen in der Jugend- und Geschäftsordnung vorgenommen und die Höhe der Mitgliedsbeiträge und deren Aufteilung aktualisiert. Auch wurde eine neue Bundesjugendleitung gewählt, welche hochmotiviert in die dreijährige Amtsperiode startet.Ich danke allen Mitgliedern, Ehrenamtlichen und Freunden für euer Engagement, eure Zeit, eure Energie und euren Willen, die SJD und das, wofür sie steht, weiter nach vorne zu bringen!Ich wünsche euch im Namen der SJD eine besinnliche und schöne Weihnachtszeit und einen guten Start in ein glückliches, gesundes und erfolgreiches Jahr 2017!

Edwin-Andreas Drotleff, SJD-Bundesjugendleiter