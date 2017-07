Kinderfreizeit der SJD Baden-Württemberg

Endlich war sie wieder da: die Kinderfreizeit! Vom 23.-25. Juni wurde das Paulushaus in Lindach bei Schwäbisch Gmünd von der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), Landesgruppe Baden-Württemberg, besetzt. Zwar fanden sich nur elf Kinder am Freitagabend ein, dies tat der Stimmung jedoch keinen Abbruch. Durch die geringe Gruppengröße konnten sich die Kinder in jeweils ein Jungen- und Mädchenzimmer aufteilen.

Die Teilnehmer der SJD-Kinderfreizeit in Lindach. Foto: Anita Mai

Nach dem Abendessen, bei welchem sich die Kinder ihre Pizza individuell belegen durften, ging es zum Nachtisch an das Lagerfeuer. Dort wurden Bananen mit Schokoladenstückchen befüllt, in das Feuer gelegt und sodann ausgelöffelt. Zudem bildete sich – nicht nur an diesem Abend – eine Witzerunde, wo jeder seine Lieblingswitze zum Besten geben konnte. Nach einem stärkenden Frühstück am Samstag stellten die Kinder ihr Können im Basteln und Malen unter Beweis. In zwei Gruppen aufgeteilt, wurden Laternen gebastelt und T-Shirts bemalt. Hier stellte sich bald heraus, dass unter unseren ­Kindern wahre Künstlerinnen und Künstler schlummern, da Einhörner, Pokémon oder Drachen ihren Originalen sehr ähnlich sahen. Der Nachmittag stand zur freien Verfügung, und so wurde je nach Geschmack getobt, gespielt oder einfach nur „gechillt“. Dass die Betreuer flexibel sein können, stellten sie nach dem Abendessen unter Beweis. Die Kinder wünschten sich eine sogenannte „Flachwitze-Challenge“, wobei sie sich auf Bänken gegenübersaßen, den Mund prall gefüllt mit Wasser. Dabei las eine Person äußerst flache Witze vor – die jedoch oft zum Lachen waren. Konnte dabei jemand das Wasser nicht in seinem Munde behalten, wurde der Gegenüber leider nass.Bei einer Nachtwanderung (aufgrund der Sommerzeit war es wohl eher eine Dämmerwanderung) konnte jeder seine Laterne ausführen, die er am Tage gebastelt hatte. Dabei wurde viel gesungen.Auch ein schönes Wochenende muss einmal vorbeigehen, und so musste jeder sonntags nach dem Frühstück mit anpacken, um das Haus aufzuräumen. Bis zur Abholung durch die Eltern war noch etwas Zeit, die für ein paar Spiele und eine kleine Feedback-Runde genutzt wurde. Über eine Sache waren sich alle Kinder einig: Im kommenden Jahr wollen sie nochmal an der Kinderfreizeit der SJD Baden-Württemberg teilnehmen!Im Anschluss wurden die Kinder von den Eltern abgeholt und konnten stolz ihre Laternen und T-Shirts vorzeigen. Nach einem Eis für alle reisten Kinder, Eltern und Betreuer ab. Die SJD Baden-Württemberg bedankt sich bei allen Kindern für ihre Teilnahme und hofft, sie 2018 wieder begrüßen zu können. Schlussendlich geht ein großes Dankeschön an Natalie Bertleff, Patrick Welther, Vanessa Fieltsch und Tanja Petri, die die Betreuung der Kinder übernommen haben. Durch ihren Einsatz und ihre Hilfe konnte die Kinderfreizeit wieder stattfinden. Roswitha Bertleff sei wir für die Hilfe bei der Vorbereitung, insbesondere die die kulinarische Unterstützung gedankt.Die SJD Baden-Württemberg freut sich auf die nächste Kinderfreizeit und weitere spannende Aktivitäten.

Anita Mai