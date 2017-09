18. September 2017 Druckansicht | Empfehlen

Bowlingturnier der SJD-Bayern

Liebe Sportsfreunde, endlich ist es wieder so weit und ihr dürft eure Fähigkeiten auf der Bowlingbahn unter Beweis stellen, nämlich am 11. November im Bob’s Bowling, Neuburger Straße 217 in Augsburg. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr, das Turnier beginnt um 11.00 Uhr und endet gegen 18.00 Uhr. Gespielt wird auf sechs Bahnen mit fünf Spielern pro Team.

Der Teilnehmerbeitrag liegt bei 25 Euro für SJD-Mitglieder und 30 Euro für Nicht-Mitglieder. Im Beitrag enthalten sind die Bowlingschuhe. Bitte bedenkt, dass kein Essen mit dem Teilnehmerbeitrag abgedeckt ist. Für einen geringen Aufpreis gibt es allerhand Leckereien und Getränke vor Ort. Die Anmeldung ist erst mit Überweisung des Beitrags gültig und damit bindend, Anmeldeschluss ist der 2. Oktober. Anmeldeformular und Kontodaten findet ihr auf unserer Homepage www.sjd-bayern.de oder ihr meldet euch beim Sportreferenten, E-Mail: Matthias.Fleps[ät]SJD-Bayern.de. Wir freuen uns auf euch!

