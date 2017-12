Jahresrückblick und Weihnachtsgruß der SJD

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer der SJD, für uns als Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) neigt sich ein spannendes, teilweise auch turbulentes, letztlich aber erfolgreiches Jahr dem Ende zu. Für Spannung sorgte die Tatsache, dass unsere Mitglieder unerwartet bereits nach einem Jahr einen neuen Bundesjugendleiter zu wählen hatten. An dieser Stelle möchte ich meinem Vorgänger, Edwin-Andreas Drotleff, für seinen Einsatz für unsere Gemeinschaft herzlich danken.

Leichte Turbulenzen gab es sicherlich beim Volkstanzwettbewerb aufgrund der Defizite bei der Punkteauswertung. Die nachträglichen Korrekturen mit Blick auf die Platzierungen waren zweifelsohne für alle Beteiligten unangenehm, jedoch unvermeidlich, um am Ende den Tanzgruppen die richtige und gerechte Platzierung zuteil werden zu lassen.Und dennoch können wir auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken, in dem wir als SJD, wie auch in den Jahren zuvor, einen wichtigen Beitrag zum Gelingen zentraler Veranstaltungen im Verbandsleben geleistet haben. Neben dem Heimattag in Dinkelsbühl ist 2017 insbesondere das Sachsentreffen in Hermannstadt hervorzuheben, wo wir als Mitorganisatoren von der Volkstanzveranstaltung am Großen Ring, über die Party für Jugendliche am Abend bis hin zum krönenden Abschluss, dem Singspiel „Bäm Brännchen“ in Freck, maßgeblich mitgewirkt haben. Für die meisten Beteiligten werden die Tage um das Sachsentreffen herum wohl eine sehr intensive, schöne und emotionale Zeit in der alten (vielleicht neu entdeckten) Heimat gewesen sein. Mit Sicherheit aber werden die Erlebnisse und die guten Erinnerungen an diese Veranstaltung auf die künftige Entwicklung unserer Gemeinschaft positiv ausstrahlen.Allen SJD-Mitgliedern, Ehrenamtlichen, Helfern und Unterstützern, die sich in ihrer kostbaren Freizeit für die Belange der SJD und unserer Gemeinschaft eingesetzt haben, möchte ich meinen höchsten Respekt und Dank aussprechen. Denn Gemeinschaft kann nur dann funktionieren, wenn der Einzelne etwas mehr tut als notwendig ist.In diesem Sinne wünsche ich Euch und Euren Angehörigen im Namen der gesamten SJD eine besinnliche und friedliche Weihnachtszeit im Kreise Eurer Liebsten und ein gesegnetes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2018!

Dr. Andreas Roth, Bundesjugendleiter der SJD