Skifreizeit der SJD Bayern

Liebe Freunde des Wintersports, auch dieses Jahr lädt euch die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland, Landesgruppe Bayern (SJD Bayern), zur Skifreizeit in Großholzhausen vom 16. bis 18. März ein.

Wir beginnen unser gemeinsames Skiwochenende am Freitagabend mit einer Fackelwanderung mit Musik und Glühwein. Samstag geht es mit Ski und Snowboard beladen ins nächste Skigebiet. Aber auch für Nicht-Skifahrer wird einiges geboten: ein Besuch in der Therme Bad Aibling, ein Stadtbummel in Rosenheim oder gemeinsames Kochen in der Jugendherberge. Nach dem gemeinsamen Essen werden wir am Abend eine „Pyjama-Party“ feiern. Also, packt eure Winterklamotten und Pyjamas ein und meldet euch bis zum 1. März bei Birgit Teutsch, E-Mail: birgit.teutsch[ät]sjd-bayern.de, an. Der Teilnehmerbetrag für SJD-Mitglieder beträgt 30 Euro, für Nicht-Mitglieder 38 Euro. Weitere Informationen und das Anmeldeformular findet ihr auf unserer Facebook-Seite oder unter www.sjd-bayern.de . Wir freuen uns auf euch!

Eure SJD-Bayern