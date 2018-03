31. März 2018 Druckansicht | Empfehlen

Einladung zur Segelfreizeit der SJD

Die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) bietet vom 20. bis 22. Juli 2018 wieder eine Segelfreizeit auf dem Ijsselmeer in Holland an. Gesegelt wird auf dem uns mittlerweile vertrauten Klipper „Hester“. Segeln, an Bord zupacken, Besichtigungen am Festland oder nur entspannen – jeder kann bei dieser Segelfreizeit machen, wozu er Lust hat.

Für das Segelschiff „Hester", für Verpflegung am Samstag (Frühstück, Mittag- und Abendessen) und Sonntag (Frühstück, Mittagessen) fallen für SJD-Mitglieder 150 Euro, für Nichtmitglieder 180 Euro an. Getränke sind selbst mitzubringen. Die Anreise erfolgt privat, Fahrtkosten können leider nicht übernommen werden. Auf die „Hester", die im Hafen Kampen liegt, kann man am Freitag ab 20 Uhr und verlassen werden muss sie bis spätestens Sonntag, 18.00 Uhr. Da die „Hester" nur Platz für 36 Personen hat, entscheidet die Reihenfolge der Zahlungseingänge über die Teilnahme. Anmeldungen bitte schriftlich bis zum 31. Mai an Heike Mai-Lehni, Amsterdamer Str. 143, 50735 Köln, oder per E-Mail: nrw [ät] siebenbuerger.de, schicken. Weitere Infos erhalten die Teilnehmer nach der Anmeldung. Heike Mai-Lehni



Flyer der Segelfreizeit 2018 der SJD

