Jugend in Hessen organisiert sich neu

Nach einem Aufruf über die Siebenbürgische Zeitung und in den Online-Medien fand am 16. März ein Treffen von Jugendlichen aus Hessen statt. Knapp 30 Interessierte zwischen 13 und 23 Jahren machten sich in Heusenstamm darüber Gedanken, wie die Jugendarbeit gestaltet werden könnte. Seitens des Vorstandes der Landesgruppe Hessen waren Metta Brusch, Klaus Herzog und Ingwelde Juchum anwesend.

In lockerer Atmosphäre wurde darüber gesprochen, was sich die einzelnen Personen von diesen Treffen erhoffen und wie sie gestaltet werden könnten. Die Anwesenden zeigten lebhaftes Interesse an zukünftigen Treffen, die zum Teil auch themenbezogen sein sollen. Sie brachten konstruktive Vorschläge ein. Wichtigste Aufgabe wird es sein, die Jugendlichen zu identifizieren, die sich in der anonymen Umfrage bereit erklärt haben, Verantwortung zu übernehmen. Der Vorstand möchte sie in ihren Vorhaben bestärken und, wenn notwendig, auch unterstützen. Es war ein sehr angenehmer und erfolgreicher Abend.wird am Samstag, dem, in 65428, Weisenauer Straße 77, stattfinden. Es wird gemeinsam gekocht und gebacken. Diejenigen, die nicht in der WhatsApp-Gruppe sind und gerne dabei sein möchten, melden sich bitte bei Sabrina Gierlich unter (01 76) 81 25 04 50 an.

Karin Scheiner