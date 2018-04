Heimattag 2018: Megastimmung mit Jürgen Drews

Die Vorbereitungen für den Heimattag in Dinkelsbühl laufen auch bei den Verantwortlichen für das Festzelt auf Hochtouren. Alle Gäste sollen voll auf ihre Kosten kommen.

Für das leibliche Wohl ist mit Baumstriezel, Langosch, Mici und Tornadochips gesorgt. Die Kleinen Gäste erwarten am Pfingstsonntag zwei Hüpfburgen. Ab etwa 13.00 Uhr werden wir mit den Kindern basteln und malen. Musikalisch erwarten die Festzeltbesucher folgende Künstler: amund Gastauftritt von; am, Gastauftritt von(siehe Infos unten); am, Gastauftritt von(unten Näheres zur Band). Der Auftritt des bekannten Schlagerstars Jürgen Drews wird ein außerordentliches Highlight. Es ist zu erwarten, dass die Stimmung im Festzelt mit dem „König von Mallorca“ extrem gut sein wird. Wir freuen uns auf viele gut gelaunte Gäste, die das Treffen bei unserem Heimattag zu einem besonderen Ereignis machen.

Agatha Singer: Musik mit Herzblut

SUNRISE: Schlager im Discofox-Stil

„Sunrise“ aus Südtirol

Die aus Fogarasch stammende Schlagersängerin Agatha Singer macht seit dem Start ihrer Solokarriere im Jahr 2015 ihrem Namen musikalisch Ehre. Im Februar 2017 brachte sie ihr erstes Album „Herzweh“ auf den Markt.Seit 2016 tritt sie auch gemeinsam mit ihrem Musikkollegen Richard Melas als „Duo RIX“ auf. Mit viel Engagement und noch mehr Herzblut arbeitet sie zurzeit an ihrem zweiten Schlager-Album. Kontakt über AS Management, E-Mail: agatha[ät]gmx.de, Telefon: (07942) 6720758; Internet: www.agatha-singer.de Bereits seit 2010 begeistern die aus Südtirol stammenden Musiker Arno Adler und Florian Wieser das Publikum und ihre Fans. November 2016 ist das dritte Album „Irgendwann vielleicht“ von Sunrise in Zusammenarbeit mit Erfolgsproduzent Stefan Pössnicker alias Sänger Stefan Peters erschienen. Es ist das bisher erfolgreichste Album der beiden Musiker.Wer auf der Suche nach tanzbarem Schlager im Discofox-Stil ist, für den ist „Irgendwann vielleicht“ genau das Richtige. Nach den Single-Auskopplungen „Du gefallener Engel“ und „Sag mir noch einmal ich liebe Dich“ erschien am 31. März 2017 die 3. Single mit dem Titel „Wenn ein Stern vom Himmel fällt“. Der Titel „Sag mir noch einmal ich liebe Dich“ belegte den ersten Platz in diversen Hitparaden.