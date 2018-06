Zwischen Weißwurstfrühstück und Messestand: SJD Bayern beim Heimattag

Auch dieses Jahr war die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) aus Bayern beim Heimattag in Dinkelsbühl vertreten. Und da der Landesverband Bayern der diesjährige Mitausrichter des Heimattags war, haben auch wir uns etwas einfallen lassen, um den Heimattag mitzugestalten.

Mitglieder des Vorstands der SJD Bayern vor dem Weißwurststand auf dem Zeltplatz.

Messestand der SJD Bayern vor der Schranne. Fotos: Marcel von Helwig

Ganz in bayerischer Tradition veranstalteten wir am Samstagmorgen auf dem Zeltplatz der Jugend ein Weißwurstfrühstück. Direkt am Eingang bauten wir unseren Pavillon mit Kochplatte und Bierzapfanlage auf und dazu noch einige Bierzeltgarnituren, auf denen es sich die Besucher des Zeltplatzes mit ihrer Mahlzeit gemütlich machen konnten. Gegen neun Uhr morgens ging es los. Die ersten, meist etwas verschlafenen Zeltplatzbesucher holten sich ihr Paar Weißwürste – wie es sich gehört mit Senf und Breze. Nach einer langen Nacht im Festzelt kam die Stärkung gerade recht und unsere Bänke füllten sich schnell. Auch die Sonne zeigte sich und bei den warmen Temperaturen waren die kühlen Getränke gern gesehen sowie unsere neu gestalteten feschen Sonnenbrillen. Gegen zwölf Uhr mittags neigte sich unser Weißwurstessen dem Ende zu. Bevor wir zusammenpackten, mobilisierten wir unseren Verkaufsstand kurzerhand und drehten noch eine kleine Runde über den Zeltplatz, um auch den Langschläfern ein bayerisches Frühstück anzubieten.Nach dem Weißwurstfrühstück ging es für uns in die Schranne, wo wir während der Nachwuchsveranstaltung einen kleinen Messestand aufbauten, an dem wir Fragen zur SJD Bayern beantworteten und sogar neue Mitglieder gewinnen konnten. Den Messestand gab es nicht nur samstags, sondern auch am Sonntag. Getreu der Idee des Landesverbandes Bayern, den Heimattag als eine Art Messe zu nutzen, präsentierten wir unsere Jugendarbeit in Bayern. Besonders die Luftballons und die Gummibärchen, die wir verteilten, kamen sehr gut an.Es war uns eine Freude, beim diesjährigen Heimattag vertreten sein zu dürfen, und wir freuen uns auf nächstes Jahr! Eure SJD Bayern

Alexandra Fielker