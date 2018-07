25. Juli 2018 Druckansicht

Landesjugendtag mit Wahlen in Baden-Württemberg

Am 13. Oktober 2018 findet der Landesjugendtag der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland, Landesgruppe Baden-Württemberg (SJD BW), ab 9.30 Uhr in der Jugendherberge Stuttgart, Haußmannstr. 27, 70188 Stuttgart, statt. Alle SJD-Mitglieder, Tanz- und Jugendgruppen und Jugendreferenten aus Baden-Württemberg sind eingeladen.

Der Landesjugendtag beginnt um 9.30 Uhr mit den Neuwahlen zur Landesjugendleitung. Mit seiner Stimme kann jedes SJD-Mitglied ab 14 Jahren in Baden-Württemberg wählen und sich ab 16 Jahren selbst zur Wahl stellen. Es werden junge, motivierte Leute gesucht, die sich aktiv in der Landesjugendleitung engagieren wollen. Nutzt die Chance, euch direkt bei dem/der jetzigen Amtsinhaber/in über eure Aufgaben zu informieren!



Nach den Wahlen halten wir ein Stickseminar ab, bei dem ihr euer handwerkliches Geschick unter Beweis stellen könnt. Den Abend lassen wir auf dem Cannstatter Volksfest ausklingen. Für das Seminar und den Besuch des Volksfestes bitten wir um Anmeldung, da die Plätze begrenzt sind.



Jedes SJD-Mitglied sowie die Jugendreferenten und Gruppenleiter sollten ihre Ideen und Meinungen bei der Aussprache vor den Neuwahlen kundtun. Das Programm sowie weitere Informationen findet ihr in der Einladung, die euch noch zugeht, sowie auf unserer Facebook-Seite. Für Anmeldung, Rückfragen oder Anmerkungen stehen wir euch unter E-Mail: info.sjd-bw[ät]web.de zur Verfügung. Anmeldeschluss für das Seminar und den Wasenbesuch ist der 29. September.

