Nürnberger Cowboys und Cowgirls bitten zum Tanz

Zum wiederholten Male lud das Jugendreferat des Kreisverbandes Nürnberg zum jährlichen Line-Dance-Seminar ein. Über 40 Tanzbegeisterte waren mit von der Partie, darunter Mitglieder der Kindertanzgruppe Nürnberg, der Jugendtanzgruppe Herzogenaurach und Nürnberg und der Tanzgruppe Nürnberg. Aber auch Ehemalige, Verwandte oder Nicht-Tanzgruppenmitglieder waren ebenso dabei.

Gruppenfoto beim Auftritt am Sommerfest am Kuhweiher. Foto: Rosi Bartel

Aufgrund des freundschaftlichen Verhältnisses zur Jugendtanzgruppe Herzogenaurach konnte das Seminar erneut im Jugendhaus Rabatz in Herzogenaurach stattfinden. Alle Teilnehmer verbindet die Freude am Volkstanz und gerade auch an dieser Art des aus Amerika stammenden Tanzes in Reihen zu Countrymusik. Über den Tag verteilt hat die Gruppe sechs neue Tänze gelernt und sich in der Mittagspause mit Pizza gestärkt – ob Cowboys früher wohl auch Pizza gegessen haben?Um für den geplanten Auftritt am Sommerfest des Kreisverbandes am Kuhweiher in Nürnberg fit zu sein, lud die Tanzgruppe Nürnberg zu zusätzlichen Proben ein. Wenige Wochen später war es so weit: in einer Spielpause der Band Schlager Taxi traten wir stilecht in Jeans und mit Cowboyhüten auf und durften einem großen Publikum ein Medley aus den erlernten Tänzen (z. B. Crazy Legs, Coyote oder Chattahoochee) vorführen. Dem Applaus nach zu urteilen hatte das Publikum mindestens genauso viel Spaß beim Zuschauen wie wir beim Tanzen, trotz der hochsommerlichen Temperaturen.Ein großer Dank gilt der Seminarleiterin Roswitha Bartel, die gewohnt souverän durch die neuen Tänze führte, und dem Jugendreferat Nürnberg (Alexandra und Thomas Hinz) für die Organisation. Jedoch gilt auch jedem einzelnen Teilnehmer vom Seminar sowie den Tänzerinnen und Tänzern bei diesem Auftritt am Kuhweiher ein großes Dankeschön für ihr Mitmachen. Nur dank euch haben wir es geschafft, auch gruppenübergreifend neue Freund- und Bekanntschaften entstehen zu lassen und den tanzgruppenübergreifenden Zusammenhalt zu stärken.

Bianca & Nicole Tussler