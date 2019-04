5. April 2019 Druckansicht

17. Skifreizeit der SJD in Saalbach

Zum 17. Mal fand die Skifreizeit der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) statt. Die rund 108 Teilnehmer hatten sich vom 15. bis 17. März in der Jugendpension Müllauerhof in Saalbach zusammengefunden. Die Hütte war keine unbekannte Unterkunft und stand wie schon vor zwei Jahren der Gruppe komplett zur Verfügung.

Der Freitag vor der SJD-Freizeit wird bereits von vielen zum Ski- und Snowboardfahren genutzt, oder zur Anreise nach Österreich, die bei einigen dieses Jahr länger dauerte. Nach den Anstrengungen schmeckte das leckere Abendessen umso besser. Danach wurde erst einmal mit dem Akkordeon die Stimmung ins Rollen gebracht, bis die Band „Schlager-Taxi“ am späteren Abend die Hütte zum Beben bringen konnte. Teilnehmer der Skifreizeit 2019. Foto: Fabian Göddert



Am Samstag wartete wieder bestes Winterwetter auf die Skifahrer, Snowboarder und Wanderer. Das großzügige Angebot von mehreren Skigebieten machte es den Teilnehmern nicht leicht, sich für eine Piste zu entscheiden. Auch in diesem Jahr durfte das obligatorische Fettbrot-Essen vor der Hütte am Lagerfeuer nicht fehlen. Für Stimmung und Bewegung sorgte das „Schlager-Taxi" mit Akkordeon, Gitarre und Akkordeonkoffer, der als Cajon aushelfen musste. Unterstützt wurden sie von einigen Jugendlichen, die ihre Instrumente mitgebracht hatten. Gemeinsam wurde dann gesungen, getanzt und gegessen und damit der zweite gemeinsame Abend eingeläutet. Dieser war nicht weniger lustig mit vielen guten Gesprächen, Musik und vor allem auch Tanz.

Ein herzliches Dankeschön geht an Mark Penkert, der die Organisation übernommen hatte. Ein riesiges Dankschön auch an „Schlager-Taxi" für die einmalige Stimmung. Und natürlich gebührt allen Helfern, die mitangepackt haben, großer Dank. Danke aber vor allem an alle Teilnehmer, die diese SJD-Veranstaltung auch dieses Jahr zu einem besonderen Highlight gemacht haben! Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr. Doreen Bartesch

