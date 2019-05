Musikalischer Heimattag 2019: Das Festzelt am Pfingstsonntag

Kurz bevor der diesjährige Heimattag in Dinkelsbühl startet, stellen sich die beiden Bands vor, die den Pfingstsonntag, den 9. Juni, von 17-1 Uhr im Festzelt musikalisch gestalten: "Nova Band" und "Rocky 5". Beide Bands stellen sich im Folgenden selbst vor. Lasst uns gemeinsam den Heimattag und 70 Jahre Verband feiern. Allen Besuchern wünschen wir am Pfingstwochenende einen unvergesslichen Heimattag.

NOVA BAND – jung, dynamisch, partyfreudig

, sind eine junge, dynamische und partyfreudige Band aus dem Großraum Heilbronn / Stuttgart. Bei der Bandgründung 2016 noch zu viert, rocken wir seit einem Jahr zu fünft die Bühne. So lassen wir die Herzen der Schlagerfans höher schlagen und bringen die Tanzfläche auf siebenbürgischen Bällen, Hochzeiten und Geburtstagen mit rockigen Schlagern, gefühlvollen Balladen und authentischen Volksliedern zum Beben. Die Nova Band, von links: Jörg Fröhlich (Bass), Patrick Weber (Keyboard, Steirische Harmonika, Gesang), Michael Weber (Gitarre, Gesang), Andreas Schmidt (Schlagzeug), Thomas Hientz (Gitarre, Gesang)

Rocky 5

"Rocky 5" am Pfingstsonntag im Festzelt

Wir, die NOVA BAND- die Partyband für jeden AnlassDer Name ist Programm: Ob Schlager, Charts oder fetzige Rockmusik, wir haben für jeden Geschmack was mit an Bord! Seit mehr als 32 Jahren touren wir innerhalb wie außerhalb Deutschlands und machen jede Feier zu einem Event. In der aktuellen Stammbesetzung (siehe Foto) mit Karl-Gerhard Pitters (Bass, Gesang), Erhard Hügel (Gitarre, Gesang), Crispin Pitters (Drums), Helmut Rennert (Keyboard, Akkordeon, Gesang) und Tommy Gooss (Gitarre, Gesang) bringen wir am Pfingstsonntag Stimmung in das Festzelt auf dem Schießwasen. Getreu dem Motto: VOLX-Rock’n’Roll werden wir fünf Jungs dem Publikum mächtig einheizen. Weitere Infos erhalten Sie auf der Website: www.rocky5-band.de . Kontakt: E-Mail: info[ät]rocky5-band.de, Telefon: (01 71) 4 63 18 71.