Wer steckt hinter der SJD Bayern? Die neue Landesjugendleitung stellt sich vor

, 23 – Landesjugendleiterin, Hermannstadt/ Neudorf„Es ist mir eine Herzensangelegenheit, dass unsere folgenden Generationen immer noch diese Gemeinschaft und den Zusammenhalt leben, den wir durch unsere siebenbürgischen Wurzeln erfahren. Aber noch viel wichtiger ist es mir, unsere Kultur und das Gefühl von Heimat an die Jugend, die wie ich vielleicht nicht mehr in Siebenbürgen geboren ist, jetzt weiterzugeben und zu leben, durch Veranstaltungen und Unternehmungen.“, 25 – Stellvertretender Landesjugendleiter, Urwegen/Trappold„Ich möchte die Kultur und die Werte, die unsere Ahnen in Siebenbürgen mitbekommen haben, aufrechterhalten und an die jüngeren Generationen weitergeben.“, 25 – Stellvertretende Landesjugendleiterin, Urwegen„Ich bin dabei, weil ich die Jugendarbeit der Siebenbürger Sachsen unterstützen möchte und die Gemeinschaft sowie Kultur weiterleben und weitergeben möchte.“, 23 – Stellvertretender Landesjugendleiter, Hermannstadt/Nimesch„Als erste nicht in Siebenbürgen geborene Generation der Siebenbürger Sachsen stehen wir vor der Aufgabe, unsere Kultur weiterhin zu wahren sowie unsere Traditionen an die folgenden Generationen weiterzugeben. Hierzu will ich mit meinem Engagement beitragen und die vor uns liegenden Aufgaben gemeinsam lösen.“, 24 – Kassenwartin, Urwegen/Donnersmarkt„Aufzuwachsen in einer siebenbürgischen Gemeinschaft ermöglichte es mir, viele Freunde und schöne Erinnerungen zu sammeln. Dieses Gefühl der Zugehörigkeit möchte ich mit meinem Engagement an alle siebenbürgischen Jugendlichen weitergeben, sodass die Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen noch lange erhalten bleibt.“, 22 – Schriftführerin, Großpold/Mediasch„Mit den Siebenbürger Sachsen verbinde ich ein besonderes Gemeinschaftsgefühl, das durch das Ausleben und Aufrechterhalten unserer Kultur entsteht. Den Zusammenhalt, die Freundschaften und vor allem natürlich unsere Traditionen würde ich gerne an die nächsten Generationen weitergeben.“, 20 – Sportreferent, Tartlau/Kronstadt„Ich freue mich, in meiner Funktion in der SJD Bayern unsere Jugendarbeit mit sportlichen Veranstaltungen bereichern zu können. Dabei steht nicht nur der Wettbewerb, sondern auch die Gemeinschaft im Vordergrund.“, 21 – Sportreferent, Wolkendorf/Weidenbach„Weil ich vielen jugendlichen Siebenbürger Sachsen ein Vorbild sein will und ihnen zeigen möchte, dass es möglich ist, Kultur auch modern zu erleben und zu gestalten.“, 19 – Kinderreferentin, Hermannstadt/Neudorf„Mir liegt es sehr am Herzen, dass ich unsere Kultur und unsere Tradition an die nächste Generation weitergeben kann“, 21 – Kinderreferentin, Großprobstdorf/Mediasch„Ich bin seit 16 Jahren aktives Mitglied in der Kreisgruppe Ingolstadt, beschäftige mich oft mit dem Thema Heimat und Herkunft und möchte gerne die siebenbürgisch-sächsische Tradition erhalten und unseren Kleinsten näher bringen.“, 17 – Trachtenreferentin, Felmern/Mühlbach„Mir ist es wichtig, dass eines der wichtigsten Merkmale der siebenbürgisch-sächsischen Kultur nicht an Bedeutung verliert.“, 30 – Social-Media-Referent, Hermannstadt„Ich bin SJD- Bayern-Vorstandsmitglied, weil ich dazu beitragen will, die siebenbürgische Kultur weiterzugeben und teilweise zu pflegen. Nicht jede Tradition ist hip oder cool, aber um eine Vielfalt an kulturellem Gut zu bewahren, dennoch wert, sie weiterzugeben.“, 17 – Internetreferent, Girelsau„Ich bin in der SJD, um etwas zur Förderung der siebenbürgisch-sächsischen Kultur beizutragen und diese vor allem den jungen Siebenbürger/innen näher zu bringen.“, 22 – Pressereferentin, Urwegen/Rätsch„Die siebenbürgisch-sächsische Kultur verbindet uns auf einzigartige Weise und mir ist es wichtig, dies nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass sich Jugendliche aus ganz Bayern und Deutschland weiterhin in dieser Gemeinschaft wiederfinden und die Traditionen unserer Vorfahren weiterführen können.“, 23 – Kulturreferentin, Urwegen„Mir liegt die Kultur und die Tradition unserer Vorfahren sehr am Herzen. Als Mitglied des Vorstandes der SJD Bayern möchte ich das gerne an unsere Jugend weitergeben.“, 17 – Kulturreferentin, Heltau„Ich habe mich entschieden, Mitglied der Landesjugendleitung zu werden, da ich zum Erhalt unserer Tradition und der damit verbundenen Werte beitragen möchte. Neben der Brauchtumspflege ist es mir wichtig, den Zusammenhalt der Jugend zu stärken.“, 18 – Beisitzerin, Seiburg/Bonnesdorf„Ich möchte dabei mitwirken, die siebenbürgische Kultur zu erhalten. Dabei liegt mir besonders am Herzen, die tolle Gemeinschaft weiter zu tragen und den Zusammenhalt zu stärken.“, 19 – Beisitzer, Reußmarkt/Deutsch-Kreuz„Ich fände es sehr schade, wenn unsere siebenbürgisch-sächsische Tradition aussterben sollte. Aus diesem Grund möchte ich die Jugend aktiv unterstützen, damit auch die zukünftigen Generationen diese tolle Tradition kennenlernen können.“, 24 – Beisitzer, Neustadt bei Agnetheln/Neithausen„Mir ist es wichtig, mich in die Jugendarbeit unseres Verbandes einzubringen, da unsere Kultur und Traditionen für die nächsten Generationen erhalten bleiben sollen. Dies kann ich durch das Ehrenamt in der SJD Bayern und der Leitung der Jugendtanzgruppe Geretsried verwirklichen.“, 20 – Beisitzer, Agnetheln/Schellenberg„Ich bin der Landesjugendleitung beigetreten, um meinen Beitrag am Erhalt unserer Tradition und Bräuche beizusteuern. Es ist wichtig, dass wir die Jugend erreichen und ermutigen, zu ihren Wurzeln zu stehen.“