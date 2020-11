Online-Türchen: Advent, Advent, Blech exzellent!

In der Vorweihnachtszeit glänzen Lichterketten und Lebkuchenverpackungen. Die Instrumente dieser Musiker glänzen das ganze Jahr über: „Radio Brass Saar“, das sind die Blechbläser und Schlagzeuger der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern. Und Radio Brass freut sich wahrscheinlich genauso wie ihr auf die Adventszeit!

Ingrid Hausl mit „Radio Brass Saar“ bei den Aufnahmen für den Online-Adventskalender. Foto:© DRP, Mechthild Schneider

Advent bedeutet Vorfreude, Advent bedeutet aber auch Warten. Und diesem Warten will Radio Brass ein bisschen Schwung verleihen, so dass die Musikerinnen und Musiker gemeinsam mit der gebürtigen Agnethlerin Ingrid Hausl an einem Adventskalender gebastelt haben. Hinter 24 Online-Türchen erwartet euch in der Schule oder daheim täglich ein Häppchen Musik vom Geburtstagskind Beethoven, Tänze aus Tschaikowskis „Nussknacker“, aber auch Weihnachtslieder und ein paar besinnliche Klänge von Bach, Pachelbel und Händel – zum Zuhören, aber vor allem zum Mitmachen mit Rhythmus. Denn das bringt Schwung, ihr werdet es sehen!„Advent, Advent, Blech exzellent!“ stehtals musikalischer Mitmachkalender auf dem DRP-YouTube-Kanal www.youtube.com/DeutscheRadioPhilharmonie bereit. Das Projekt richtet sich an Grundschulklassen sowie Familien. Interessierte Lehrerinnen und Lehrer können schon im Vorfeld Zugriff auf alle 24 ca. fünf- bis sechsminütigen Musikvideos sowie vorbereitendes Material erhalten (anfordern unter E-Mail: musikvermittlung[ät]drp-orchester.de). Weitere Infos: www.ingrid-hausl.de