Spiel, Spaß, SJD

Endlich ist es vorbei mit „alleine daheim auf der Couch rumhängen“. Im neuen gemeinsamen „Wohnzimmer“ der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) rollen seit dem 8. Januar 2021 die digitalen Würfel.

Wer vermisst sie nicht, die gediegene Runde Twister, bis sich einer den Arm verdreht, oder die vierstündige Monopoly-Runde, bei der der Misch wieder bescheißt und Traute beim Würfeln mal wieder alle Spielfiguren abräumt? Das Warten hat ein Ende, denn das Ganze gibt es jetzt zusammen mit der SJD auch online, mit größerer Auswahl an Spielen. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass dann eine Runde „Skribbl“ oder „Among Us“ gespielt wird, dann wisst ihr auch, was euch bei den Spieleabenden der SJD erwartet.Keine Angst, wenn euch diese Titel jetzt nichts sagen, wir kümmern uns gerne um euch und helfen auch dabei, das ein oder andere technische Problem zu lösen. Ihr habt gar keine Lust, irgendwelche Spiele zu spielen? Macht nichts, denn ein großer Teil der Zeit wird damit zugebracht, witzige Geschichten auszutauschen und einfach miteinander Spaß zu haben. Egal ob ihr die „Epic-Gamer-Experience“ wollt oder einfach nur entspannt quatschen, bei unseren Spieleabenden seid ihr an der richtigen virtuellen Adresse. Also schaut einfach mal in unserem Discord-Server vorbei. Haltet ein Auge offen, denn wir kündigen unsere Spieleabende auf Instagram und Facebook an. Wir sehen uns dann beim nächsten Spieleabend.

Marc-Alexander Krafft