21. April 2021

Digitaler Heimattag 2021: Aufruf der SJD zum Nachwuchsprogramm

Auch dieses Jahr kann der Heimattag leider nicht in Präsenz in Dinkelsbühl stattfinden. Dennoch möchten wir, die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD), zusammen mit dem Verband ein schönes Online-Programm auf die Beine stellen und sind schon fleißig am Planen. Natürlich darf dort das Nachwuchsprogramm „Unser Nachwuchs präsentiert sich“ nicht fehlen.

Damit wir auch in diesem Jahr ein großartiges Nachwuchsprogramm gestalten können, sind wir auf eure Hilfe angewiesen. Bitte sendet uns kurze Videos zu, in denen die Nachwuchskünstler und Nachwuchskünstlerinnen etwas vorführen. Es ist alles erlaubt: singen, tanzen oder ein Instrument spielen. Seid kreativ!



Beim Video solltet ihr auf Folgendes achten:

• Nur in Querformat filmen, NICHT in Hochformat

• Eine gute Ton- und Bildqualität – auf Störgeräusche und Belichtung achten, ein Gerät mit guter Auflösung wählen und dafür sorgen, dass dieses stabil steht

• Dauer des Videos maximal drei Minuten – falls länger, muss es eventuell gekürzt und kann womöglich nicht vollständig gezeigt werden



Zusätzlich zu den Videos benötigen wir auch noch einen kurzen Text über den Nachwuchskünstler oder die Nachwuchskünstlerin und eine kurze Beschreibung über das, was vorgeführt wird.



Schickt die Videos und den Text bitte per Mail an jessy.plgr.sjd[ät]gmail.com. Wenn das Video zu groß für eine E-Mail ist, nutzt zur Vermittlung bitte Dienste wie WeTransfer und schickt mir den Link per Mail zu. Einsendeschluss ist der 30. April 2021.



Wichtig: Mit eurer Zusendung erklärt ihr euch damit einverstanden, dass wir das Video speichern, benutzen und auf unseren Medien nutzen dürfen.

