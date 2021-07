Kinder- und Jugendkronenfest digital; Die Darbietungen der Tanzgruppen der HOG Deutsch-Zepling in Augsburg sind auf YouTube zu sehen

Am Sonntag, dem 27. Juni, fand in der Firnhaberau/Augsburg das Kinder- und Jugendkronenfest der Tanzgruppen der HOG Deutsch-Zepling aus Augsburg statt. Inspiration waren die schönen Erinnerungen an das Kinderkronenfest vom Heimattag 2012 in Dinkelsbühl mit der Teilnahme vieler bayerischen Kindertanzgruppen und die große Vorliebe der Kinder und Jugendlichen für diesen wunderschönen siebenbürgischen Brauch.

Die Kinder- und Jugendtanzgruppe der HOG Deutsch-Zepling vor dem Gottesdienst der St.-Petrus-Gemeinde in Lechhausen/Augsburg, die Jugend stolz in ihren Trachten, Mädchen mit Borten und Blumensträußen. Foto: Paul Kraus

Bei Kaiserwetter fand der Aufmarsch der Tanzgruppen statt, vorne Julia Dendörfer, Simon Kraus, Laura Mayer Lösch und Matteo Schneider (von links). Foto: Paul Kraus

Der Text des Kinderkronenfestes 2012 diente uns als Vorlage, gereimt von der stellvertretenden Bundesvorsitzenden Doris Hutter, geändert und angepasst von Rosemarie Schwarz für das digitale Programm. Das gute Wetter und die Corona-Lockerungen machten es möglich, sich im Freien zu treffen um Tänze einzustudieren. Und alle machten fleißig mit, denn es bereitete viel Freude, das Kronenfest vorzubereiten und zu gestalten. Zu der Krone aus Günzburg wurde ein passender Baumstamm geschält und vorbereitet, die Krone wurde von den Eltern und Jugendlichen geschmückt. Auch die Kinder hatten ihren Spaß beim Blumenpflücken auf der Wiese am Lech.Am Tag der Feier fanden sich die Teilnehmer um 10.00 Uhr in festlicher Tracht, Mädchen mit Borten und Rosensträußchen, in der St.-Petrus-Kirche zum Gottesdienst ein. Danach folgte das eigentliche Fest und alle waren sehr aufgeregt. Groß war die Freude der Kinder, einen echten Kronenbaum mit geschmückter Krone vorzufinden. Sarah Dengel und Matteo Schneider führten uns gekonnt durch das Programm. Nach dem Lied „Af deser Ierd do äs e Land“, von Justin Untch am Klavier gespielt, erzählten uns die Moderatoren die Geschichte des Kronenfestes. Nach dem Aufmarsch der Trachtenpaare zum Seminaristen-Marsch von CD lauschten alle begeistert der Kinderkronenrede von Aaron Modjesch und dessen Konversation mit Ashley Buhn. Mit fester Stimme überzeugte der Altknecht Daniel Buhn die Zuhörer mit der Jugendkronenrede und verteilte die Bonbons an die anwesenden Kinder.Schön anzuschauen waren anschließend die Tänze der Gruppen. Julia Dendörfer führte weiter durch das Programm und stellte wie bereits 2012 in Dinkelsbühl die Tänze der Gruppen vor. Der neue Tanz „Hack und Zeh“ der Jugend begeisterte Eltern und Geschwister und für den „Französischen Reigen“ ernteten die Jüngsten einen riesigen Applaus. Die „Schlesische Ekossaise“ rundete die erfolgreiche Tanzeinlage ab. Mit „Kein schöner Land“ und dem Siebenbürgenlied endete der offizielle Teil des Festes. Anschließend wurde unter Berücksichtigung der Corona-Regeln weiter gefeiert. Wir sagen hiermit herzlichen Dank nach Nürnberg und Günzburg für die tolle Unterstützung, die wir erfahren durften, an die Tanzgruppen mit ihren Familien für die gute Zusammenarbeit und Hilfsbereitschaft untereinander.Ein besonderer Dank geht an Hans Dieter Gassner für die vielen Stunden, die er für die Videoerstellung erbracht hat. Das Video mit dem Titel „Kinder- und Jugendkronenfest digital“ finden Sie auf dem Siebenbuerger.de-Kanal auf YouTube unter https://youtu.be/GydA2sg5p9o

Rosemarie Schwarz