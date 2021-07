23. Juli 2021

Jugendtanzgruppe München probt nach eineinhalb Jahren wieder

Am 2. Juli war es endlich so weit. Nach über eineinhalb Jahren Pause fand die Probe der Jugendtanzgruppe München zum ersten Mal wieder statt. Die Vorfreude auf das gemeinsame Treffen war umso größer, als fast alle zugesagt hatten und auch niemand während der langen Corona-Pause aus der Tanzgruppe ausgetreten war. Da der bisherige Proberaum mittlerweile zu klein war, freuten wir uns umso mehr, dass wir uns in den Räumlichkeiten des Hauses des Deutschen Ostens mitten im Herzen von München treffen konnten. So hatten wir genügend Platz, und alle Hygienemaßnahmen konnten eingehalten werden. Um die Proben in Zukunft wieder zu ermöglichen, hielten sich alle gerne an die 3G-Regel (getestet, geimpft oder genesen).

Die erste Tanzprobe der Jugendtanzgruppe München fand nach eineinhalbjähriger Pause im Haus des Deutschen Ostens statt. Foto: Michael Nachbar So konnten wir uns zur gewohnten Zeit an einem neuen Ort treffen und gemeinsam einen gemütlichen Abend verbringen. Der Erzählbedarf war verständlicherweise so groß, dass weniger getanzt und mehr gequatscht wurde. Welche Schul- und Studienabschlüsse wurden in der Zeit geschafft, wer hat welches „Corona-Hobby“ für sich entdeckt und wer war sogar schon im Urlaub? Die Stimmung war schon kurz nach der Begrüßung wieder sehr vertraut und man wechselte oft den Platz, um möglichst mit allen reden zu können. Als besonderen Gast des Abends hatte die Tanzgruppenleiterin Martina Schorsten das jüngste und neueste Mitglied der Tanzgruppe dabei, ihren sechs Wochen alten Sohn Leon. Die Kennenlernfreude war mindestens genauso groß wie die des Wiedersehens.



Wer Lust auf Tanzen hat und neue Leute kennenlernen will, ist herzlich eingeladen, freitags bei uns vorbei zu schauen – wir lernen uns nach dieser langen Pause gerade alle nochmal kennen, es ist also der perfekte Zeitpunkt, etwas Neues auszuprobieren. Meldet euch einfach bei der Tanzgruppenleitung unter martinaschorsten[ät]web.de.



Wir freuen uns, bald wieder mit euch das Tanzbein zu schwingen und euch auf einem Fest oder auf einem Ball persönlich zu sehen! Bis bald eure SJTGM

Schlagwörter: München, Jugend, Jugendtanzgruppe München, Tanzen

