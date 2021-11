So geht Gemeinschaft

Vom 17. bis 19. September fand das traditionelle Hüttenwochenende der Kinder- und Jugendtanzgruppe der HOG Deutsch-Zepling aus Augsburg in der beliebten Sonnenfelshütte in der Wildschönau statt.

Kinder und Jugendliche der HOG Deutsch-Zepling genießen die Berge des Alpbachtals in der Wildschönau.

Viel Spaß beim Volleyballspiel hatten die Jugendlichen mit Freunden der HOG Deutsch-Zepling. Endlich wieder Freiheit und Bewegung an der frischen Luft. Fotos: Anita Untch

Groß war die Freude, sich in dieser Runde wiederzusehen, um Gemeinschaft zu pflegen und die vielfältigen Wildschönauer Berge zu erkunden. Nach dem gemütlichen Freitagabend und regem Austausch bis spät in die Nacht brachte uns die Markbachjochbahn bis auf 1 500 m Höhe zur Rübezahl Hütte, wo wir mit schönsten Ausblicken auf die Wildschönauer Berge belohnt wurden. Eine größere Gruppe startete dann zum Aufstieg auf den Rosskopfgipfel, während die anderen eine kleinere Route wählten. Die Wanderung war mit vielen Höhepunkten bestückt. Nach dem Besuch der Markjochkapelle führte der Weg zum wunderschönen Bergsee Mittenmoos und zum Skulpturenpark „Kunst am Berg“, der uns überraschte und faszinierte. Der Himmel war übersät mit bunten Gleitschirmen. Beim Wandern hatten wir den Tannenduft in der Nase. Wir erreichten Niederau gerade rechtzeitig, um den Almabtrieb zu erleben, der hier gefeiert wurde. Wir genossen die herzliche Atmosphäre bei Bier und Livemusik. Erschöpft, aber glücklich fanden dann beide Gruppen zusammen und machten sich auf den Rückweg. Alle stärkten sich bei einem ausgiebigen Abendessen in der Sonnenfelshütte, und beim anschließenden Karaoke gaben alle ihr Bestes. In lustiger Runde klang der schöne Tag aus. Glücklich und dankbar für diese tolle Gemeinschaft, machten wir uns am Sonntag auf den Heimweg, wobei einige unter uns es verstanden, den Tag in den Bergen um einige Stunden zu verlängern.Dem gelungenen Wochenende in den Bergen ging ein gemeinschaftliches Wochenende voraus, das erste nach der langen Corona-Pause, das vom 18. bis 20. Juni in Gablingen bei Augsburg stattfand. Die Gruppe verbrachte drei erlebnisreiche Tage auf dem schönen Hüttenplatz der Bühnenfreunde Augsburg. Selbst der Regen, der zeitweise runterkam, konnte den Bewegungsdrang beim Volleyball- und Fußballspiel nicht bremsen. Schön anzuschauen war, wie Jung und Alt in guter Harmonie diese Gemeinschaft genossen. Erwähnenswert ist auch die anschließende Party abends am Lagerfeuer.Somit bleibt nur noch allen zu danken für diese wunderbare Gemeinschaft!

Rosemarie Schwarz