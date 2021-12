Letzte SJD-Vorstandssitzung in 2021 auf Schloss Horneck

Die Bundesjugendleitung (BJL) der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) kam zur letzten jährlichen Vorstandssitzung vom 3. bis 5. Dezember auf Schloss Horneck in Gundelsheim zusammen.

Gruppenbild der SJD-Bundesjugendleitung vor dem Haupteingang von Schloss Horneck. Foto: Tobias Krempels

Nach teils langer Anreise und Überprüfung der „Corona-Formalitäten“ durften wir das neu ausgebaute Schloss zum ersten Mal von innen sehen und es uns auf den neu ausgestatten Zimmern gemütlich machen. Nach einer erholsamen Nacht im Schlosshotel begann dann am Samstag um 9.00 Uhr der erste Sitzungstag. Neben dem Durcharbeiten der Formalia waren Hauptpunkte der Sitzung euer Feedback an unserem Jubiläum und die Aufarbeitung unseres Workshops „SJDenkanstoß”. Wir haben uns ausgiebig mit euren Meinungen aus der Umfrage des Infostandes auseinandergesetzt und uns gefragt, wie wir euren Wünschen besser gerecht werden können und was euch bisher am besten gefällt. So zeigte sich, dass ihr euch beispielsweise mehr Präsentationsmöglichkeiten für Tanzgruppen und mehr Tagesausflüge seitens der SJD wünscht. Mit diesem Wissen wie auch unseren neu festgesetzten Zielen des SJDekanstoßs haben wir dann in kleinen Gruppen Konzepte ausgearbeitet, welche wir als SJD und auch als einzelne Referate innerhalb der BJL in der nahen Zukunft verwirklichen wollen. Am Nachmittag trafen wir Heinke Fabritius, Kulturreferentin für Siebenbürgen. Sie gab uns hilfreiche Einblicke in Fördermöglichkeiten seitens der Bundesregierung. Mit neuen Zielsetzungen ging der Sitzungstag zu Ende. Der Abend wurde mit anregenden Gesprächen abgeschlossen.Am Sonntag durften wir uns an einer Führung durch das Schloss erfreuen. Helge Krempels, neu gewählter Vorsitzender des Schlossvereins Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck” e.V., konnte unser Wissen mit Fakten und Eckdaten rund um das Schloss bereichern. Im Anschluss lernten wir mehr über die Geschichte Siebenbürgens, vermittelt in einem Zoom-Vortrag von Dr. Konrad Gündisch. Nach dem Aufräumen im Anschluss an die Sitzung verabschiedeten wir uns auf dem Schlossgelände, bevor jeder seine Heimreise antrat. Wir bedanken uns bei dem Schlossverein für seine Gastfreundlichkeit und bei Helge Krempels, Heinke Fabritius und Konrad Gündisch dafür, dass sie unsere Sitzung mit ihren Beiträgen bereichert haben. Ein besonderer Dank geht dabei an Heinke Fabritius, die durch die Bereitstellung von Fördermitteln die Sitzung möglich gemacht hat.Wir freuen uns, euch in Zukunft unsere Pläne präsentieren zu dürfen. Was das genau ist? Das erfahrt ihr wie immer in unserem SJD-Mitglieder-Newsletter und über die Siebenbürgische Zeitung. Bis dahin bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.

Marc-Alexander Krafft