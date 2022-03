18. März 2022

Die SJD Bayern öffnet ihre Osterwerkstatt

Liebe Kinder, habt ihr euch schon mal überlegt, wie der Osterhase so viele bunte Nester zaubert? Kommt doch am 10. April von 14.00-17.00 Uhr nach Ingolstadt (Baggerweg 11, 85051 Ingolstadt) und entdeckt mit uns die vielen bunten Geheimnisse in der Osterwerkstatt.

Wir, die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland, Landesgruppe Bayern (kurz: SJD Bayern), freuen uns auf einen Nachmittag mit euch, wobei wir Ostereier färben und Nester basteln werden. Meldet euch gerne bis 3. April bei karina.mattes[ät]sjd-bayern.de an. Der Teilnehmerbeitrag bemisst sich auf acht Euro pro Kind. Eure SJD Bayern

