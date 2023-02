Ein fast normales Jahr: Rückblick der Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe München

Wer hätte gedacht, dass 2022 für die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe München (SJTGM) doch so viele Veranstaltungen und Highlights bereithält? Endlich durfte man sich wieder regelmäßig zu Tanzproben treffen und sich mit einigen neuen Tänzerinnen und Tänzern auf die bevorstehende Saison vorbereiten.

Weihnachtsball der Jugendtanzgruppe München. Foto: Martina Schorsten

Unser Jahr startete neben dem Vorbereitungsseminar der SJD für den Heimattag mit dem österlichen Brauch des „Bespritzens“ – die Stimmen waren noch etwas eingerostet, mit Hilfe von musikalischer Begleitung und Pali jedoch schnell wieder in Schuss.Mit Volldampf und Energie rauschten wir durch unser 22-jähriges Tanzgruppenjubiläum im Mai und den Heimattag in Dinkelsbühl. Neu auf unserer Aktivitätenliste war dieses Jahr ein Tag am See mit Spiel, Spaß, singen und feiern, der Auftritt bei der Kreisgruppe Karlsfeld – Dachau sowie die kurzerhand beschlossene Unterstützung beim Trachtenumzug zum Dachauer Volksfest.Einige unserer Tanzgruppenmitglieder nutzten die Gelegenheit, zu den Haferlandtagen nach Siebenbürgen zu reisen und sich dort einer gemischten Kulturgruppe mit Auftritten in verschiedenen Dörfern anzuschließen sowie bei der diesjährigen Europeade in Klaipeda/Litauen dabei zu sein.Im Herbst folgte der Auftritt beim 50-jährigen Jubiläum des Siebenbürger Altenheimes Lechbruck, der Auftritt beim Treffen der Nachbarschaft Reußmarkt, beim 50-jährigen Jubiläum der Kreisgruppe Fürstenfeldbruck sowie die Teilnahme am Volkstanzwettbewerb der SJD in Rothenburg ob der Tauber.Zum Jahresende trafen wir uns zu einem Bowlingabend in Vorbereitung auf das SJD-Bayern-Bowlingturnier, bevor dann auch schon die Vorbereitungen für unseren jährlichen Weihnachtsball ins Haus standen. Dieser war wie immer gut besucht und schnell ausverkauft, dafür bedanken wir uns recht herzlich bei allen Stammgästen, den Tanzgruppen und der „Highlife-Band“.Abschließend bleibt noch ein Dank an alle SJTGM-Tänzerinnen und -Tänzer auszusprechen für das Hochhalten der siebenbürgischen Tradition und der Gemeinschaft, dafür, dass ihr dies zeigt, indem ihr alle SJD-Mitglieder seid, und viele von euch sich im Vorstand der Kreisgruppe München, der SJD und der Kindertanzgruppe München engagieren. Und last but not least geht ein herzliches Dankeschön an die Tanzgruppenleitung Martina Schorsten, Elisabeth Kessler, Oliver Martini und die Kassenwartin Monika Thiess, die dieses Jahr ihre Nachfolgerin Elisabeth Gadlmeier einarbeitet. Macht weiter so! Wir freuen uns alle auf ein ebenso spannendes Jahr 2023 mit euch.

Heidi Mößner