25. Februar 2023

Spiele-Turnier der SJD Baden-Württemberg

Am 28. Januar fand unser erstes „SJD BW Spiele-Turnier“ des Landesverbandes Baden-Württemberg der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) statt. Um 16.00 Uhr trafen wir uns in Böblingen, um in größeren und kleineren Gruppen verschiedene Spiele zu spielen.

Gruppenfoto am Ende des Turniers. Foto: Marcel Helwig Mit dabei waren Klassiker wie Rummy und Schach sowie auch andere Spiele wie „Skip-Bo" oder „Brass". Insgesamt waren 25 Personen dabei. Nach zwei finalen Runden Werwolf mit allen wurden Teilnehmerurkunden und Auszeichnungen verteilt. Wir gratulieren Melanie Roth zum Titel „Gewinnerin des Turniers" und ihrer Hündin Lucy zum Titel „Siegerin der Herzen". Der Titel „Schlechtester Verlierer" musste zum Glück nicht verliehen werden. Ein besonderer Dank gilt der Jugendtanzgruppe Böblingen, die nicht nur zahlreich erschienen ist, sondern auch beim Auf- und Abbau geholfen hat. Ein weiterer Dank gilt dem Siebenbürger Sachsen Kreis Böblingen e.V., der uns sein Vereinsheim zur Verfügung gestellt hat. Es war uns eine Freude und wir haben den Abend mit euch sehr genossen. Wir freuen uns auf kommende Veranstaltungen im Jahr 2023! Eure SJD Baden-Württemberg

Schlagwörter: SJD, Baden-Württemberg, Spieleturnier

