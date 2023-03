5. März 2023

Gelungenes Tanzseminar in Wuppertal

Ein fester Termin für die siebenbürgisch-sächsischen Tanzgruppen aus Nordrhein-Westfalen ist das jährliche Volkstanzseminar des Landesjugendreferats der Landesgruppe NRW des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Am 25. Februar trafen sich rund 40 jüngere und ältere Tanzbegeisterte aus den Tanzgruppen bzw. Kreisgruppen Dortmund, Herten, Köln, Setterich und Wuppertal sowie der schlesischen Tanzgruppe „Fröhlicher Kreis“. Zu Gast war man im evangelischen Gemeindehaus Heidt in Wuppertal.

Beim Tanzseminar in Wuppertal wurde fleißig geübt. Foto: Uwe Leinesser Nach kurzen Begrüßungen durch den Bundes- und Landesvorsitzenden Rainer Lehni sowie den Landesjugendreferenten Winfried Göllner ging es auch gleich los mit dem Erlernen neuer Volkstänze. Die beiden Tanzreferenten Uschi Müller und Winfried Göllner hatten eine Reihe von Volkstänzen, hauptsächlich aus der Zeit der Jugendbewegung vom Angang des letzten Jahrhunderts, ausgesucht.



Uschi Müller legt großen Wert darauf, Fachbegriffe zu verwenden, was bei vielen der siebenbürgisch-sächsischen Tanzgruppen eher unzureichend der Fall ist. Die neuen, meist noch nicht bekannten Tänze wurden recht schnell erlernt. Für das Mittagessen und die nachmittägliche Kaffeepause hatte die Tanzgruppe Wuppertal ihre Unterstützung angeboten, auch die selbstgebackenen Kuchen der Wuppertaler Tänzerinnen schmeckten vorzüglich.



Am frühen Abend wurden die gelernten Tänze ein letztes Mal wiederholt. So viel Energie war aber noch vorhanden, um zu den Akkordeonklängen von Hans Thiess gemeinsam die „Reklich Med" und „Sternpolka" zu tanzen. Den Abschluss bildeten mehrere gemeinsam gesungene Lieder. Ein herzlicher Dank geht für die Organisation des Seminars an den Landesjugendreferenten Winfried Göllner und Tanzreferentin Uschi Müller sowie für die Unterstützung an die Tanzgruppe Wuppertal.

Rainer Lehni

Schlagwörter: NRW, Tanzseminar, Wuppertal, Volkstänze, Rainer Lehni

