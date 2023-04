SJD Bayern wählt neuen Vorstand

Zwischen dem 10. und 12. März veranstaltete die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland, Landesverband Bayern, ihre jährliche Skifreizeit in Verbindung mit dem Landesjugendtag, bei dem nach drei Jahren ein neuer Vorstand für die SJD-Bayern gewählt wurde. Im Erzbischof-Hefter-Haus im oberbayerischen Rimsting fanden sich knapp 50 Gäste ein und verbrachten ein Wochenende voller guter Laune und Musik von „TraunSound“.

Der neu gewählte Vorstand der SJD-Bayern. Foto: René Buortmes

Freitagabend reisten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an und verbrachten einen gemütlichen Abend damit, mit alten Freunden und neuen Bekannten zu plaudern, Karten oder Kicker zu spielen und zu tanzen. Der Name „Skifreizeit“ wurde locker ausgelegt, denn die meisten zog es am Samstag nicht in die Berge, sondern eher in die Therme, in das nahe gelegene Salzburg, in zünftige Lokale oder zum Schlittschuhlaufen. Die Ruhe in der Herberge hielt jedoch nicht lange, denn Musikantinnen und Musikanten hatten ihre Instrumente im Gepäck, um für das „Singen vor der Schranne“ zu proben. Nachdem alle Gäste wieder zurück waren, stand schon das Highlight des Wochenendes, der Landesjugendtag mit Wahl der neuen Landesjugendleitung der SJD-Bayern, an. Nach einer Amtsperiode von drei Jahren wurde der 2020 gewählte Vorstand der SJD-Bayern nun neu gewählt. Im Gemeinschaftssaal der Herberge versammelten sich am Samstagabend 41 Mitglieder der SJD-Bayern. Mit der Begrüßung durch die Landesjugendleiterin Nadine Konnerth-Stanila, den Bundesjugendleiter Fabian Kloos und den Landesvorsitzenden Werner Kloos wurde der Landesjugendtag offiziell eröffnet. Zwei Vorstandsmitgliedern wurde eine besondere Ehre zuteil: Werner Kloos verlieh das Silberne Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen an Nadine Konnerth-Stanila für ihr Engagement als Landesjugendleiterin sowie an René Buortmes für seine langjährige Tätigkeit als Tanzgruppenleiter und Stellvertretender Landesjugendleiter.Unter der Wahlleitung von Werner Kloos wurde Nadine Konnerth-Stanila für eine weitere Amtsperiode als Landesjugendleiterin gewählt. Die stellvertretende Landesjugendleitung besteht für die kommenden drei Jahre aus René Buortmes und Martina Schorsten, die das Amt fortführen, sowie Oliver Martini und Alexandra Fielker, die ebenfalls schon Erfahrung im Vorstand der SJD-Bayern haben. Für eine weitere Amtsperiode wurden auch Monika Thiess als Kassenwart sowie Sabrina Bottesch als Schriftführer gewählt. Als stellvertretender Kassenwart tritt Christoph Helch dem Vorstand der SJD-Bayern bei. Der ehemalige Beisitzer Kevin Eisgedt agiert für die kommenden drei Jahre als Presse- und Öffentlichkeitsreferent, während das Sportreferat von Matthias Fleps und Rainer Kloos geführt wird, die beide bereits in den letzten zwei Amtsperioden im Vorstand der SJD-Bayern aktiv waren. Das Kinderreferat wird von Jessica Barth besetzt, die in dieser Amtsperiode zur SJD-Bayern hinzustößt. Arno Müller wurde als Social Media-Referent wiedergewählt, ebenso wie Marinus Meßmer für das Internetreferat, Elisabeth Kessler für das Trachtenreferat und Alessa Bonfert für das Kulturreferat. Neu im Kulturreferat und im Vorstand ist Sonja Logdeser. Als Beisitzer wurden Sebastian Bachner, der dieses Amt bereits seit der letzten Wahl bekleidet, sowie die ehemaligen Kinderreferentinnen Verena Konnerth und Karina Mattes und der ehemalige Sportreferent Markus Stenner gewählt.Somit besteht der Vorstand der SJD-Bayern für die Amtsperiode 2023-2026 aus 22 Mitgliedern und freut sich über die drei Neuzugänge. Die SJD-Bayern dankt Jessica Meyndt, die ihr Amt als Beisitzerin abgelegt hat, sowie Veronika Schorsten, die sich seit 2017 und zuletzt als Kulturreferentin im Vorstand beteiligt hat, herzlich für ihr Engagement während der letzten Jahre.Die erfolgreiche Wahl bot einen Anlass zum Feiern, wofür die Band „TraunSound“ die perfekte Musik parat hatte. Es wurde fröhlich getanzt und zu später Stunde durfte das ein oder andere Volkslied, musikalisch begleitet von den vielen talentierten Musikerinnen und Musikern vor Ort, natürlich auch nicht fehlen. Wir bedanken uns herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die dieses schöne Wochenende mit uns verbracht haben, sowie bei „TraunSound“ und den Musikerinnen und Musikern vom „Singen vor der Schranne“. Ein ganz besonderes Dankeschön geht an die Organisatoren der Skifreizeit sowie an alle ehemaligen und neuen Vorstandsmitglieder!

Eure SJD-Bayern