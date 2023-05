Musikalischer Heimattag 2023

Musik ist Trumpf. Das gilt auch beim diesjährigen Heimattag in Dinkelsbühl. Schon am Freitagabend (26. Mai) steigt ab 20.00 Uhr im Festzelt auf dem Schießwasen die Willkommensparty mit der Combo Band. Um 22.00 Uhr gibt Daniela Alfinito einen Gastauftritt. Samstagabend sorgt die Band TraunSound für Stimmung im Festzelt, und am Sonntagabend spielt die Highlife-Band auf. Flotte Unterhaltung wird natürlich auch im Schrannen-Festsaal geboten bei den Auftritten der Siebenbürger Musikanten Pfungstadt am Samstagabend und von Amazing Music am Sonntagabend. Im Folgenden stellen sich die Bands kurz selbst vor.

Beim diesjährigen Heimattag tritt die bekannte Schlagersängerin Daniela Alfinito als Stargast auf und folgt damit Größen wie Jürgen Drews und Nik P., die ebenfalls im Festzelt auf dem Schießwasen Auftritte im Rahmen des Pfingsttreffens absolvierten. Am Freitag, 26. Mai, bereichert die Tochter des „Amigos“-Sängers Bernd Ulrich die Willkommensparty mit alten und neuen Hits („Du warst jede Träne wert“, „Dann zieh ich meine Blue Jeans an“, „Frei und grenzenlos“). Karten gibt es an der Abendkasse ab 18.00 Uhr, Einlass ist ab 19.00 Uhr, ab 20.00 Uhr spielt die „Combo-Band“ aus Böblingen. Der Eintritt kostet zehn Euro, zuzüglich Festabzeichen für 15 Euro.Es ist uns eine große Ehre, den diesjährigen Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl am Freitag als neue COMBO BAND einzuleiten! Wir sind fünf „stottlich Kniacht“, die eine gemeinsame musikalische Leidenschaft verbindet. Ab diesem Jahr wollen wir so richtig durchstarten und unsere Begeisterung für siebenbürgische Feste und Traditionen mit euch teilen. Mit Wolfgang Krafft (E-Bass, Posaune), Jan Elst (Schlagzeug, Gitarre), Marco Dick (Gitarre, Akkordeon, Steirische), Tim Schmidt (Gitarre, Trompete) und Samuel Krafft (Keyboard, Bariton) heizen wir die Stimmung an. Ob klassischer oder moderner Schlager, Rock- und Popmusik oder herrlich klingende Volksmusik – bei uns kann jeder das Tanzbein schwingen. Wir freuen uns riesig, gemeinsam mit euch zu feiern! Eure Combo BandWir sind die Band TraunSound, kommen aus dem wunderschönen Chiemgau und sind eure erste Wahl, um bei eurer Feier für die richtige Stimmung zu sorgen! Egal ob Tanzball, Geburtstags-Sause, Bierzelt oder Hochzeit: Wir sind immer mit dabei, wenn es darum geht, Eure Party auf den Höhepunkt zu bringen. Als musikalisches Highlight eurer Feier bieten wir Euch ein breit gefächertes Repertoire, angefangen bei traditionellen bairischen Liedern über Schlager bis hin zu aktuellen Hits. Die fünfköpfige Band gibt es seit 2015. Zu den regelmäßigen Auftritten zählen außerdem: HOG-Treffen, Volkstanzwettbewerb der SJD, jährliches „Septemberfest“ im Bavaria-Stüberl Jesolo u.v.m. Mitglieder: Michael Altmann (Bass-Gitarre/Akkordeon), Jürgen Filff (Keyboards, ­Saxophon), Christoph Jungböck (Schlagzeug), Andreas Klimmer (Gitarre), Ingo Untch (Gitarre).Die Highlife-Band ist am Sonntag, den 28. Mai, wieder am Start. Das ganze Jahr sehen wir uns auf der ein oder anderen Veranstaltung, aber ein ganz besonderes Aufeinandertreffen ist immer der Heimattag in Dinkelsbühl. Getreu dem Heimattagmotto „Miteinander schafft Heimat“ möchten wir ­zusammen mit Euch einen stimmungsvollen und krönenden Abschluss im Festzelt verbringen. Mit unserem neuen jüngsten Bandmitglied am Schlagzeug sind wir startklar und freuen uns auf ein gut gelauntes sowie tanzfreudiges Publikum. Es spielt für euch (siehe Foto, von links): Richard Hann (Gesang/Bass), Michael Schneider (Gesang/Gitarre), Gerhard Bako (Gesang/Gitarre), Ernst Elsner (Keyboard), David Peppel (Schlagzeug). Nähere Infos unter: www.highlife-band.com Die „Siebenbürger Musikanten“, 1987 als Blasorchester und Verein ins Pfungstädter Vereinsregister eingetragen, haben sich in mittlerweile fast vier Jahrzehnten auf dem Sektor der Unterhaltungsmusik einen klangvollen Namen erworben. Gemeinsam mit etablierten einheimischen Musikern haben die Siebenbürger Sachsen, denen sich später auch Banater Schwaben anschlossen, unter dem Namen „Siebenbürger Musikanten“, einen rasanten Aufschwung geschafft. Die Kapelle, derzeit bestehend aus 20 Amateurmusikern mit einem Altersdurchschnitt von etwa 52 Jahren, zeichnet sich unter der musikalischen Leitung ihres Dirigenten und 1. Vorsitzenden Hans-Dieter Wagner bei allen Live-Auftritten durch präzise und stilistische Wiedergabe anspruchsvoller und zünftiger Blasmusik aus. Im Repertoire des Blasorchesters, findet sich ein breites Spektrum anspruchsvoller Blasmusik. Orientiert an der im deutschsprachigen Raum überaus beliebten böhmischen Blasmusik, interpretiert die Kapelle die im Mittelpunkt stehenden Märsche, Polka und Walzer mit großem Erfolg. Konzertante Kompositionen, solistische Vorträge, modern arrangierte Bläsersätze und urige Stimmungsmusik komplettieren das musikalische Angebot der Siebenbürger Musikanten. Großveranstaltungen mit Unterhaltungs-, Stimmungs- und Tanzmusik, Matinee und Serenadenkonzerte, Jubiläumsfeste und private Ständchen zu allen Anlässen werden vom musikalischen Leiter, den Instrumentalisten und Gesangssolisten effizient gestaltet.Amazing Music, das ist das Musiktrio mit Roswitha Martini (Hundertbücheln), Martin Ramser (Frauendorf) und Helmuth Kasper (Weilau). Die drei erfahrenen Musikanten starteten ihre musikalische Karriere schon in den 80er Jahren. Sie alle spielten schon in verschiedenen Bands oder auch als Solokünstler. Roswitha spielte als Duo und auch als Trio bereits in Dinkelsbühl sowie auf vielen weiteren Veranstaltungen. Martin spielte schon in Siebenbürgen bei der Cordalis Band und in der neuen Heimat in Deutschland bei Sound7, Duo Edelweiß, aber auch als Alleinunterhalter. Helmuth spielte als Schlagzeuger bei der Band Atlantis, als Gitarrist und Frontmann bei der Band Odyssee und als Einzelkünstler im gesamten Bundesgebiet, unzählige Male auf Mallorca, aber auch weltweit. 2021 entstand die Idee, zusammen Musik zu machen – die Geburtsstunde von Amazing Music. Voller Stolz gingen alle drei dieses neue Bandprojekt an. Jedoch wurden sie pandemiebedingt, wie viele andere, musikalisch und künstlerisch ausgebremst. Amazing Music bedeutet für die drei Frohnaturen fantastische Musik, unglaubliche Tanzabende und völlige Hingabe zu ihrer Leidenschaft der Musik. Diese Begeisterung und ihr musikalisches Herzblut wollen sie nun auch mit den Landsleuten in Dinkelsbühl gemeinsam teilen. Kontakt: Helmuth Kasper, Mobil: (0171) 4228951, E-Mail: amazing-music[ät]web.de.