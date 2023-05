8. Mai 2023

Kronenkletterseminar der SJD Bayern

Am Samstag, dem 20. Mai, um 10.00 Uhr findet das Kronenkletterseminar der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland, Landesgruppe Bayern (kurz: SJD Bayern), in der Ostendstraße 26 in 86507 Kleinaitingen statt.

Im Zuge des Seminars werden die grundlegenden Techniken vorgeführt und anschließend von den Teilnehmern geübt. Mit einer E-Mail an rainer.kloos [ät] sjd-bayern.de können sich sowohl Jungs als auch Mädels für das Seminar anmelden. Der Teilnehmerbeitrag beträgt fünf Euro für SJD-Mitglieder und zehn Euro für Nichtmitglieder. Für Verpflegung ist gesorgt.

Schlagwörter: SJD, Bayern, Seminar, Kronenfest

