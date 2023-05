19. Mai 2023

Jugendaustausch: Vertreter der Föderation treffen sich in ­Dinkelsbühl

Zum diesjährigen Heimattag der Siebenbürger Sachsen kommen wieder einige Jugendliche aus unseren Föderationsländern in Kanada/USA, Rumänien und Österreich.

Um einander in einer lockeren Atmosphäre kennenzulernen, wird es am Samstag, dem 27. Mai, um 17.00 Uhr einen Austausch der Jugendlichen in der Chill-Out-Area am Zeltplatz geben. Jeder ist hierzu herzlich eingeladen! Bei Fragen diesbezüglich kann man sich gerne per E-Mail an Rainer Kloos, Föderationsreferent der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), E-Mail: rainer.kloos[ät]sjd-bayern.de, wenden.

Schlagwörter: Jugend, Jugendaustausch, Föderation, Jugendaustausch, Hemattagg

