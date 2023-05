26. Mai 2023

„Specktakel“ und ­Jungsachsentag 2023

Endlich ist es so weit, die Anmeldung zum „Specktakel“ 2023 ist eröffnet. Am Wochenende vom 16.-18. Juni findet das „Specktakel“ als Rahmenprogramm für den Jungsachsentag am 17. Juni im „Heiligenhof“ in Bad Kissingen statt, an dem der neue Vorstand (Bundesjugendleitung) der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) gewählt wird.

Exklusiv für unsere SJD-Mitglieder veranstalten wir ein unvergessliches Wochenende. Lasst uns laue Sommernächte am Lagerfeuer mit Musik genießen, entspannt den Tag mit Yoga starten und lernen, wie man Mici und Baumstriezl macht. Lasst uns unsere Wünsche für die Zukunft in Realität umsetzen, die Nacht durchtanzen und gemeinsame Erinnerungen kreieren. Teile der Veranstaltung werden durch das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. gefördert.



Schlagwörter: SJD, Jungsachsentag, Heiligenhof, Bad Kissingen, Neuwahl

