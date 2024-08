Einladung zum ersten Probewochenende der SJD-Blasmusik

Vom 6. bis 8. September 2024 findet das erste Probewochenende der Blasmusik-Gruppe der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) statt. Eingeladen sind alle musikbegeisterten Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die ihre Instrumente sicher beherrschen und Teil der SJD-Blasmusik-Gruppe werden möchten.

Die Veranstaltung wird im KJG-Jugendtagungshaus „Thomas Morus“ in Ettenbeuren ausgerichtet.Teilnehmer werden gebeten, ihre Instrumente, Notenständer sowie Bettlaken und Bettwäsche oder einen Schlafsack mitzubringen. Die Teilnahme am Probewochenende ist kostenlos, und je nach verfügbaren Mitteln wird ein Fahrtkostenzuschuss gewährt. Anmeldungen sindüber https://sjd-siebenbuerger.de/sjd-blasmusik/ möglich.Das Organisationsteam, bestehend aus Melanie, Tobias, Patrick & Patrick, freut sich auf viele musikbegeisterte junge Menschen und ein Wochenende voller musikalischer Highlights und gemeinsamer Erlebnisse. Bei Fragen steht das Team unter musik [ät] sjd-siebenbuerger.de zur Verfügung.Das Projekt wurde von der Kreisgruppe München des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. initiiert und wird in Kooperation mit der SJD durchgeführt. Es wird vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. gefördert. Das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e. V. wird ausschließlich durch den Freistaat Bayern, aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales, im Rahmen einer institutionellen Förderung finanziert.