Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn aktiv bei Sachsentreffen

Das Heimatgefühl der besonderen Art durften wir in diesem Sommer in Siebenbürgen im Rahmen des Großen Sachsentreffens 2024 unter dem Leitspruch „Heimat ohne Grenzen“ genießen. Bereits lange im Vorfeld freuten wir uns auf dieses aufregende Wochenende, begleitet voller Neugier, was uns wohl erwarten würde.

Die Tänzer der Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe Heilbronn nach dem Auftritt am Großen Ring. Foto: Hans-Jürgen Gaber

Nach der Eröffnung am Freitag fand die Internationale Siebenbürgisch-Sächsische Volkstanzveranstaltung in der Altstadt von Hermannstadt am Großen Ring statt. Mit neun Paaren durften wir auf der großen Bühne mit zwei Tänzen auftreten. Zuerst zeigten wir den „Walzer für Christine“ und im Anschluss die „Solsäter Polka“.Am nächsten Morgen fanden sich Gruppen verschiedener Länder in Hermannstadt ein, um gemeinsam am Trachtenumzug mitzuwirken. Zusammen mit der Siebenbürgisch-Sächsischen Kinder- und Jugendgruppe Heilbronn präsentierten wir unsere Festtagstrachten, überwiegend aus der Hermannstädter Gegend und dem Unterwald stammend, darunter auch ein paar jungsächsische Trachten. Der Weg führte uns durch die malerische Altstadt; wir starteten am Huet-Platz, vorbei an Sehenswürdigkeiten wie dem Georg-Teutsch-Denkmal und der Lügenbrücke. Wir passierten die Heltauer Gasse und endeten schließlich im Zentrum, am Großen Ring. Nach einem kleinen Aufmarsch versammelten sich dort einige Gruppen vor der Bühne, um an den Begrüßungen und Festansprachen teilzunehmen.Jeden Abend ließen wir heiter auf dem Großen Ring ausklingen mit dem Programm, das uns von verschiedenen Bands und Künstlern geboten wurde. Den krönenden Abschluss bildete das Konzert von Peter Maffay.Besonders gefiel uns am Großen Sachsentreffen, dass die Veranstaltung Menschen unterschiedlicher Generationen zusammenbrachte und eine Atmosphäre der Verbundenheit und Freude schaffte. Wir möchten uns herzlich für die Organisation bedanken!Aktuelle Informationen über uns sowie Eindrücke vom Großen Sachsentreffen 2024 findet Ihr auf unserer Homepage www.jtg-heilbronn.de , auf unserer Facebook-Seite „Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn“ sowie auch auf Instagram/TikTok unter „@jtgheilbronn“.

Lara Gaber