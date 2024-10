19. Oktober 2024

Jugendtanzgruppe München in Wels

Am Wochenende vom 20.-22. September hatten wir, die siebenbürgisch-sächsische Jugendtanzgruppe München, die große Ehre, am Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Wels/Österreich teilzunehmen, 80 Jahre Siebenbürger Sachsen in Österreich zu feiern und der Flucht und Evakuierung aus Siebenbürgen von 1944 zu gedenken.

Die Jugendtanzgruppe München beim Festumzug des Heimattages der Siebenbürger Sachsen in Österreich.durch die Welser Innenstadt. Foto: Jessica Stirner Nach unserer Ankunft am Freitag wurden wir Tanzgruppen mit einem Abendessen in der Stadthalle Wels begrüßt, während die weiteren Festgäste gleichzeitig im Minoritenkloster zur beeindruckenden Gedenkveranstaltung unter dem Leitgedanken „Vor 80 Jahren – den Wurzeln entrissen“ zusammenkamen.



Gemeinsam mit den Tanzgruppen aus Wels, Bistritz, Wien, Ingolstadt, Sächsisch-Regen und Rosenheim verbrachten wir einen wunderschönen Tanzabend und hatten die Gelegenheit, die Gemeinschaftstänze zu üben, uns gegenseitig neue Tänze beizubringen und uns näher kennenzulernen.



Am Samstagmorgen durften wir in Tracht und mit Begleitung der vereinigten Siebenbürger Blaskapellen München und Landshut im gemeinsamen Trachtenumzug durch die wunderschöne Welser Innenstadt ziehen. Eine tänzerische Kostprobe erhielten nachmittags die Bewohner und Touristen von Wels, denn die Tanzgruppen zeigten am Bawag-Platz und vor der Stadthalle Wels zeitversetzt ihr Können. Wir präsentierten die Volkstänze „Das Fenster“, „Hettlinger Bandritter“ und „Berner Mutz“, die zu unserer großen Freude von unserer mit angereisten Kreisgruppenvorsitzenden Heidi Mößner anmoderiert wurden.



Abends hieß es dann Trachten aus, Freizeitkleidung an, Pizza rein und ab zum Ball mit „Melody & Freunde“. Wir feierten mit unseren österreichischen Freunden mit Line Dance, Schlager und Gesang bis in die Morgenstunden und wollten gar nicht zurück ins Hotel.



Einen würdigen Abschluss fanden die Feierlichkeiten am Sonntag mit Kranzniederlegung und Totengedenken bei der Sigmar-Kapelle sowie mit einem Fest- und Gedenkgottesdienst in der evangelischen Christuskirche.



Was nach diesem ereignisreichen Wochenende bleibt, sind Dankbarkeit und Freude. Dankbarkeit für die Unterstützung des Kulturwerkes der Siebenbürger Sachsen, das dieses Projekt aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales finanzierte und damit die Reise der Jugendtanzgruppe München und der Original Siebenbürger Blaskapelle München und Landshut erst möglich gemacht hat. Und Freude darüber, Teil des gelungenen Heimattages unserer österreichischen Freunde gewesen zu sein. Wir bedanken uns sehr herzlich für eure Gastfreundschaft und freuen uns schon auf ein baldiges Wiedersehen. Jessica Stirner

