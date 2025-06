Zehn Jahre Kindertanzgruppe Wiehl

Am 17. Mai feierte die Kreisgruppe Wiehl-Bielstein einen besonderen kulturellen Nachmittag, der ganz im Zeichen von Tradition, Gemeinschaft und Freude stand. Anlass des Festes war das Jubiläum der Kindertanzgruppe, die seit einem Jahrzehnt junge Menschen für das siebenbürgisch-sächsische Kulturgut begeistert.

Mitwirkende der Kreisgruppe Wiehl-Bielstein beim kulturellen Nachmittag, in der Mitte die Kindertanzgruppe.

Die Kindertanzgruppe beim zehnjährigen Jubiläum.

Mara, Birgit und Jana Kessmann leiten seit zehn Jahren erfolgreich die Kinder- und Teenager-Tanzgruppe. Fotos: Heike Mai-Lehni

Zahlreiche Gäste fanden sich in der festlich geschmückten Aula des Schulzentrums in Bielstein ein, um diesen besonderen Tag gemeinsam zu feiern. Der Vorsitzende begrüßte zu Beginn vor allem die vielen aktiven Teilnehmer, aber auch Ehrengäste wie den Bürgermeister der Stadt Wiehl, Ulrich Stücker, die Kulturreferentin des Landesverbandes NRW, Heike Mai-Lehni, den ehemaligen Bundesvorsitzenden der Siebenbürger Sachsen, Volker E. Dürr, und die Theaterautorin Hilde Juchum. Ihre Anwesenheit unterstrich die Bedeutung der Veranstaltung und die starke Verbundenheit zwischen kommunaler Politik und kulturellem Engagement. Dies unterstrich auch Bürgermeister Stücker und betonte in seinem Grußwort, was für einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag die vielen Ehrenamtlichen der Kreisgruppe durch ihr Wirken leisten und damit Eckpfeiler der Stadt Wiehl bilden würden. Der Chor der Kreisgruppe unter der Leitung von Judith Dürr-Steinhart eröffnete das bunte Programm und bot dem Publikum sowohl deutsche als auch Lieder in siebenbürgisch-sächsischer Mundart. Im Anschluss folgte das kurze Theaterstück „Menj Griesi ried sachsesch – na und?“ von Hilde Juchum, das humorvoll und zugleich nachdenklich an den Alltag der siebenbürgischen Gemeinschaft erinnerte. Die Theatergruppe unter der Leitung von Brigitte Opatzki wurde wohlverdient mit begeistertem Beifall für ihre Darbietung belohnt. Musikalisch wurde der Nachmittag vom Blasorchester Siebenbürgen-Drabenderhöhe begleitet, das mit traditionellen Märschen und volkstümlichen Melodien für die passende Stimmung sorgte. Ein besonderes Highlight war der Auftritt der Lohmarer Schiffer Mädels und Jungs unter der Leitung von Yvonne Broos, die mit ihrer fröhlichen und energiegeladenen Vorführung das Publikum begeisterten.Während die Gäste sich in der kleinen Pause am reichhaltigen Kuchenbüfett stärken und das ein oder andere nette Gespräch führen konnten, liefen schon die Vorbereitungen für den nächsten Programmpunkt, im dem es schließlich um die Jubilare ging. Mit einer liebevoll zusammengestellten Diashow von Auftritten und Erlebnissen der Kindertanzgruppe stellte Jana Kessmann, die selbst vom ersten Tag der Gründung dabei und heute zusammen mit Birgit und Mara Kessmann Tanzleiterin ist, die Gruppe näher vor. 2015 hatten Birgit Kessmann und Hedda Schuller die Idee, eine Kindertanzgruppe zu gründen. Gesagt, getan und es fanden sich bald so viele Kinder, dass nicht nur der anfängliche Proberaum in der Burg in Bielstein wegen Platzmangel gewechselt werden musste, sondern die Gruppe in eine Kinder- und eine Teenager-Tanzgruppe aufgeteilt wurde. Die Leitung wechselte zwischenzeitlich, aber der Spaß am Tanzen ist bei den Kindern bis heute ungebrochen. Dies liegt vor allem an der liebevollen und geduldigen Art, mit der Birgit Kessmann die Kinder in ihren Bann zieht. In diesem Rahmen wurden auch sechs Mädchen geehrt, die seit Beginn und auch heute noch mit viel Freude dabei sind. Für sie völlig überraschend, wurde auch Birgit Kessmann von der Kulturreferentin des Landesverbandes NRW, Heike Mai-Lehni, die stellvertretend für den Bundesvorsitzenden der Siebenbürger Sachsen, Rainer Lehni, handelte, für ihren langjährigen ehrenamtlichen Einsatz zum Wohle der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft innerhalb der Kreisgruppe Wiehl-Bielstein mit dem Silbernen Ehrenwappen ausgezeichnet. Auch Heike Mai-Lehni hob hervor, wie wichtig es sei, das kulturelle Erbe lebendig zu halten und insbesondere die junge Generation aktiv einzubinden – eine Aufgabe, das die Kindertanzgruppe mit Bravour erfüllt.Anschließend präsentierten sich die vier Tanzgruppen, darunter selbstverständlich die jubilierende Kindertanzgruppe, mit mitreißenden Darbietungen in farbenfroher Tracht. Der Stolz auf die eigene Herkunft und die Freude am gemeinsamen Tanzen waren bei jedem Schritt spürbar.Der festliche Nachmittag endete mit einem gemütlichen Beisammensein und herzlichen Gesprächen. Es war ein rundum gelungenes Fest, das nicht nur das Jubiläum würdigte, sondern auch ein starkes Zeichen für Zusammenhalt, Tradition und kulturelle Vielfalt setzte.

G. Binder